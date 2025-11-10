Депутаты АрхГорДумы к сессии готовы

11 февраля 2026 года начнет свою работу 23-я сессия Архангельской городской Думы.

Основные вопросы сессии: информация о деятельности Управления МВД России по г. Архангельску и оперативной обстановки на территории города за прошедший год, а также информация о результатах работы по обеспечению правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории Архангельска.

Кроме этого, депутаты рассмотрят блок вопросов финансового характера, в том числе изменения в туристический налог, заслушают доклад об итогах работы департамента муниципального контроля городской администрации и внесут изменения в прогнозный план приватизации.

Сессия будет проходить в зале заседаний городской Думы по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60.

Онлайн-трансляция сессии будет доступна в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».