Завтрашняя сессия АрхГорДумы - во всех компьютерах региона

18 декабря - прямая трансляция заключительной в этом году сессии Архангельской городской Думы.

Основные вопросы сессии: рассмотрение городского бюджета во втором, окончательном чтении на 2026 год, информация о выполнении работ по ремонту остановочных павильонов и о выполнении Правил благоустройства в части вывоза брошенных транспортных средств на территории города. Депутаты рассмотрят ряд вопросов финансового и имущественного характера и утвердят график проведения очередных сессий на 2026 год.

Сессия будет проходить в зале заседаний городской Думы по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60.

Онлайн-трансляция сессии будет доступна в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/video-112979894_456239247