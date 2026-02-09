Вверх
В Мирном начал работу новый корпус взрослой поликлиники

В Мирном состоялось открытие нового корпуса взрослой поликлиники, построенного в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы «Единой России». 

 Современное здание пришло на смену старому корпусу 1964 года, и теперь обеспечит качественную амбулаторную помощь почти 20 тысячам жителям города.

 Новый корпус поликлиники оснащен современным медицинским оборудованием, включая флюорографический и маммографический аппараты, аппарат УЗИ, эндоскопическую стойку и стоматологическое оборудование. В поликлинике организован прием по 14 специальностям, работают диагностические и лабораторные службы, а также дневной стационар.

 Штат поликлиники полностью укомплектован специалистами, что стало возможным благодаря региональным программам поддержки «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Эти меры способствовали привлечению квалифицированных кадров в медицинские учреждения Поморья.

 Проект модернизации поликлиники стал важным шагом в улучшении доступности и качества медицинского обслуживания для жителей Мирного и близлежащих населенных пунктов, а также улучшения инфраструктуры здравоохранения Архангельской области.


 

09 февраль 16:50 | : Политика / Экономика

