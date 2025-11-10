Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельском Штабе "Единой России" сыграли в "Домового"

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась интерактивная обучающая игра «Домовой», организованная в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ». Мероприятие наглядно и увлекательно погрузило участников в тонкости управления многоквартирным домом.

 В ходе игры жители примерили на себя различные роли: собственников квартир, представителей управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций. Такой формат позволил каждому на практике понять механизмы взаимодействия всех сторон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 Координатор партпроекта Виктор Заря подчеркнул важность повышения жилищной грамотности и активного участия собственников в управлении своим домом.

 Участники игры в доступной форме разобрали, как формируются тарифы на коммунальные ресурсы, научились правильно читать квитанции и понимать, за что именно они платят. Особое внимание было уделено вопросам контроля качества предоставляемых услуг и практическим инструментам, которые позволяют собственникам отстаивать свои права.

 Мероприятие «Домовой» наглядно показало, как игровые форматы могут сделать сложные темы простыми и интересными для усвоения.


09 февраль 09:54 | : Политика

Главные новости


День за днем. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В Архангельске на прощание с зимой запускают «Кинопанораму»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (100)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20