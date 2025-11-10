В архангельском Штабе "Единой России" сыграли в "Домового"

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась интерактивная обучающая игра «Домовой», организованная в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ». Мероприятие наглядно и увлекательно погрузило участников в тонкости управления многоквартирным домом.

В ходе игры жители примерили на себя различные роли: собственников квартир, представителей управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций. Такой формат позволил каждому на практике понять механизмы взаимодействия всех сторон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Координатор партпроекта Виктор Заря подчеркнул важность повышения жилищной грамотности и активного участия собственников в управлении своим домом.

Участники игры в доступной форме разобрали, как формируются тарифы на коммунальные ресурсы, научились правильно читать квитанции и понимать, за что именно они платят. Особое внимание было уделено вопросам контроля качества предоставляемых услуг и практическим инструментам, которые позволяют собственникам отстаивать свои права.

Мероприятие «Домовой» наглядно показало, как игровые форматы могут сделать сложные темы простыми и интересными для усвоения.



