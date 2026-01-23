В Виноградовском округе завершился капремонт школы

В Виноградовском муниципальном округе завершён капитальный ремонт Сельменьгской средней общеобразовательной школы. Обновлённое образовательное пространство, соответствующее всем современным стандартам, открыло свои двери для учеников и педагогов.

Реконструкция учреждения стала возможной благодаря реализации национального проекта «Молодёжь и дети» и Народной программы партии «Единая Россия». Общий объём финансирования работ составил 95,8 миллионов рублей.

В рамках проекта был выполнен комплексный капитальный ремонт всех помещений школы и инженерных коммуникаций. Особое внимание уделено оснащению учебных классов: за 8,4 миллиона рублей закуплено новейшее оборудование. Школа получила интерактивные панели, современную компьютерную технику, специализированное оборудование для кабинетов и комплекты новой эргономичной мебели. Это создаёт принципиально новые возможности для повышения качества образования и внедрения передовых педагогических методик.

«Сегодня Сельменьгская школа — это современное образовательное учреждение и живая воспитательная среда, где у детей есть возможности для занятий спортом, творчеством и добровольчеством», — отметил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский.

Капитальный ремонт Сельменьгской школы направлен на обеспечение комфортных и безопасных условий обучения, способствует сохранению и привлечению молодых специалистов в сельскую местность, а также укрепляет социальную инфраструктуру Виноградовского округа.