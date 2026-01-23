Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Виноградовском округе завершился капремонт школы

В Виноградовском муниципальном округе завершён капитальный ремонт Сельменьгской средней общеобразовательной школы. Обновлённое образовательное пространство, соответствующее всем современным стандартам, открыло свои двери для учеников и педагогов.

Реконструкция учреждения стала возможной благодаря реализации национального проекта «Молодёжь и дети» и Народной программы партии «Единая Россия». Общий объём финансирования работ составил 95,8 миллионов рублей.

В рамках проекта был выполнен комплексный капитальный ремонт всех помещений школы и инженерных коммуникаций. Особое внимание уделено оснащению учебных классов: за 8,4 миллиона рублей закуплено новейшее оборудование. Школа получила интерактивные панели, современную компьютерную технику, специализированное оборудование для кабинетов и комплекты новой эргономичной мебели. Это создаёт принципиально новые возможности для повышения качества образования и внедрения передовых педагогических методик.

«Сегодня Сельменьгская школа — это современное образовательное учреждение и живая воспитательная среда, где у детей есть возможности для занятий спортом, творчеством и добровольчеством», — отметил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский.

Капитальный ремонт Сельменьгской школы направлен на обеспечение комфортных и безопасных условий обучения, способствует сохранению и привлечению молодых специалистов в сельскую местность, а также укрепляет социальную инфраструктуру Виноградовского округа.

26 январь 12:43 | : Политика / Экономика

Главные новости


Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда катится Иран?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (265)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20