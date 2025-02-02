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Депутат Кисляков оценил капремонт школы №77 в Исакогорке

В рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия" в школе №77 завершен капитальный ремонт. Депутат Государственной Думы Михаил Кисляков совместно с главой Исакогорского округа Николаем Боровиковым и директором образовательного учреждения Иваном Поповым провел инспекцию обновленных учебных корпусов.

Следует отметить, что работы по модернизации здания осуществлялись под руководством Ильи Иванкина, в настоящее время возглавляющего школу №7. За период реализации проекта на капитальный ремонт двух корпусов было направлено свыше 300 миллионов рублей, что позволило создать современное и функциональное образовательное пространство.

Особое внимание было уделено оснащению школы современным оборудованием. В частности, создан кванториум, где учащиеся имеют возможность осваивать передовые технологии, включая 3D-печать и робототехнику. В рамках образовательного процесса активно используются радиоуправляемые модели и квадрокоптеры отечественного производства, что способствует формированию у школьников компетенций, востребованных на рынке труда, в том числе навыков оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Михаил Кисляков лично ознакомился с возможностями управления дронами.

 "Впечатления от проделанной правительством Архангельской области большой работе по модернизации школы просто отличные! Теперь здесь мечтают о новом школьном спортивном стадионе. Мечтам свойственно сбываться, когда над этим работает команда профессиональных и неравнодушных людей! Так что - вперёд, к новой цели!", - подчеркнул Михаил Кисляков.

18 февраль 12:52 | : Политика / Экономика

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