В Виноградовском районе ждет ремонта школа им. В.К. Коробова

В 2023 году капитальный ремонт ждет Березниковскую школу, одну из самых крупных в регионе – в ней учатся около тысячи детей.

В рамках программы планируется отремонтировать кровлю, актовый зал, столовую, частично заменить окна и двери, электропроводку, обновить кабинеты. Объём финансирования оценивается в 66 млн рублей. Важно, что школа будет подключена к централизованному водоснабжению. Соответствующий проект по строительству станции водоочистки и водопроводных сетей сейчас реализуется в Виноградовском округе в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Заместитель председателя правительства Архангельской области, координатор партпроекта «Новая школа» Иван Дементьев призвал руководство округа и образовательной организации внимательно оценить на начальном этапе объём и стоимость работ, а также применить такие решения, которые позволят учреждению соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Он подчеркнул, что к разработке дизайн-проекта должна быть привлечена общественность, чтобы школа отвечала запросам детей и педагогов.

Особое внимание должно быть уделено организации образовательного процесса и грамотному планированию всех этапов работ, чтобы обновленная школа открылась после ремонта к 1 сентября 2023 года.

«Архангельская область вошла в число лидеров по объему финансирования капремонта школ на Северо-Западе и в целом в стране благодаря большой работе, которую проделала команда губернатора. Сегодня мы находимся на этапе принятия бюджета, поэтому важно предусмотреть все нюансы, чтобы получить достойный результат — обновлённое образовательное пространство, в котором хотелось бы учиться и работать», — подчеркнула председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.