На утренней планерке в мэрии Архангельска присутствовавших ждал сюрприз

Дмитрий Морев (с хитринкой):

- На городской планерке представил коллегам нового руководителя предприятия. 

 По решению учредителя директором Мезенского дорожного управления назначен Алексей Булыгин. Ранее он работал в компании «Архангельские дороги и мосты», которая занимается дорожным строительством и содержанием. 

 На этой неделе с новым директором МДУ проведем совещание и определим приоритеты в работе, а уже сегодня поставил задачу главам округов приступить к взаимодействию. Уборка улично-дорожной сети в зимний период – одно из важнейших направлений, а эффективность здесь зависит от оперативного обмена информацией. 

 Должный уровень взаимодействия должен сохраниться между МДУ и муниципальными предприятиями, которые занимаются содержанием территорий общего пользования. В Архангельске это МУП «Городское благоустройство» и МКУ «Чистый город».

26 январь 12:23 | : Политика

Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда катится Иран?

