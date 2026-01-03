Вверх
"Не бойтесь менять формат". Игорь Арсентьев поздравил студентов с их Днем

- Дорогие студенты и выпускники Северодвинска! Поздравляю Вас с Днём студента — праздником энергии, смелых идей и новых возможностей! 

 Пусть ваши студенческие годы станут не только временем учёбы, но и временем, когда вы формируете будущее Северодвинска: участвуете в городских проектах, пробуете себя в волонтёрстве, инициируете культурные события и вносите реальный вклад в жизнь нашего города. Студенты помогают нам запускать молодёжные инициативы: фестивали, квесты, уличные арт‑объекты и проекты по благоустройству дворов. Университеты и колледжи участвуют в целевых программах города: подготовка кадров для промышленности, медицины, IT и сферы услуг, чтобы вы после учёбы могли оставаться и работать здесь.

 Пусть у вас будет «режим перезагрузки»: не бойтесь менять формат учёбы, работы и отдыха, если старый перестаёт приносить радость. Пусть каждая ошибка превращается в опыт, который потом поможет вам в жизни. Оставайтесь «хакерами смысла»: ищите не только высокие баллы, но и своё дело, которое будет приносить пользу Северодвинску и вам самим. Пусть ваши идеи будут громкими, а шаги — увереннее!

