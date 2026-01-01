Вверх
Северодвинск. Школа, которой быть

Рассказывает глава городской администрации Игорь Арсентьев:

- Сегодня вместе с подрядчиком и строительным контролем провёл рабочее совещание на объекте — школа №5. 

Контракт с прежним подрядчиком пришлось расторгнуть — сейчас идут судебные процедуры. Новый договор с компанией «Союзспецстрой» на 209 миллионов рублей заключили в конце октября, а объект передали в начале ноября. Объём работ большой, сроки сжатые — завершить капитальный ремонт нужно к середине августа. Взаимодействие с новым подрядчиком идёт конструктивно: уже заменены все оконные блоки, собраны временные схемы тепло- и электроснабжения, идут работы по прокладке инженерных сетей и подготовке помещений к отделке. Сейчас на площадке работает около 30 человек. Установлены системы видеонаблюдения, выполняются сантехнические и отделочные работы, скоро начнётся монтаж слаботочных сетей.

 После обновления школа станет Центром технического творчества: здесь появятся лаборатории 3D‑моделирования, робототехники, графического дизайна, естественно‑научная лаборатория и мобильные зоны отдыха. При разработке дизайн-проекта учитывались пожелания учеников, их родителей и педагогов.
 Особое внимание — кадетским и молодёжным направлениям, включая «Движение первых» и «Орлят России». Предусмотрено и лингвистическое пространство для классов с углублённым изучением английского, игровые и учебные зоны для младших школьников. Капитальный ремонт здания ведётся в рамках программы по модернизации школьных систем образования национального проекта «Молодёжь и дети». 

 Сейчас 709 учеников временно занимаются в школах № 19, 24, Ягринской гимназии и в структурном подразделении школы № 24 – детском саде «Моряночка»: там организован учебный процесс для 1 и 2 классов. Благодарю педагогов, родителей и детей за понимание и терпение — вместе мы создаём современную и удобную школу, где будет комфортно учиться и развиваться!


