Северодвинским школьникам будет, где заниматься плаванием

Министр образования Поморья Олег Русинов с депутатом горсовета Николаем Трухиным проверили ход ремонта бассейнов в школах Северодвинска.
Первым объектом проверки стала школа № 28, где бассейн ремонтируется благодаря поддержке губернатора Поморья Александра Цыбульского. Из областного бюджета на эти цели выделено более 22 миллионов рублей. Вложения муниципалитета составили около 2,5 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнено уже 80% работ.
Депутат Николай Трухин регулярно бывает на объекте, постоянно находится в контакте с подрядчиком и сотрудниками городского управления образования.
— Уже полностью завершен демонтаж, усилены стены внутри и снаружи здания бассейна, заменены оконные блоки, оштукатурены стены в помещении чаши бассейна и в самой чаше, заменены электрические коммуникации и система водоснабжения, — рассказал Николай Трухин. — Ведутся отделочные работы внутри помещений, практически завершен фасад, выполнен ремонт кровли. В целом, все идет по согласованному графику, местами даже с опережением.
Следующим объектом, который посетила делегация, стала морская кадетская школа имени адмирала П.Г. Котова по адресу: Комсомольская улица, дом 7. По поручению главы Архангельской области городу корабелов из резервного фонда Поморья выделили 33 миллиона рублей; благодаря этому стало возможным введение в строй бассейна, который не работал практически с момента открытия школы в 1983 году. Стоимость ремонта — более 30 миллионов рублей. Подрядчик начал демонтажные работы. Планируемый срок их завершения — февраль 2023 года.
Капитальный ремонт этого бассейна обещает быть непростым: в дополнение к тому объему работ, который выполняется в школе № 28, здесь предстоит еще и построить новую чашу бассейна. Подрядчик настроен на своевременное и качественное выполнение ремонта.
Говоря о капитальном ремонте северодвинских школьных бассейнов, Олег Русинов отметил, что исполнение поручений губернатора зависит не только от включенности в этот процесс областных и местных властей, но и от осознания подрядчиком важности выполняемой работы и ответственного отношения к исполнению контракта.
— Мы убедились в том, что на одном из объектов все идет по графику, — заключил Олег Русинов. — На втором работы только начались, и еще рано подводить предварительные итоги, но есть уверенность, что все будет выполнено качественно и точно в срок. Очень важно обеспечить школьникам возможность заниматься плаванием.
Также министр образования региона посетил Лингвистическую гимназию № 27, где познакомился с проектом «Литературный комикс».
— Мы много говорим о готовности образовательных организаций к новому учебному году, — сказал Олег Русинов по итогам рабочего визита в Северодвинск. — К возвращению детей в школу атмосфера должна быть не только торжественной, но и комфортной. Сегодня мы побывали в лингвистической гимназии, и были удивлены тому, что приятно просто находиться вблизи нее: здесь очень атмосферно и комфортно. Это важно, потому что школа — это место, где дети проводят существенную часть своего времени.