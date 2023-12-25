Игорь Арсентьев: Вот такая была суббота

Глава Северодвинска рассказал о вчерашнем визите губернатора Архангельской области в город корабелов:

- Здоровье, спорт, образование и молодежное пространство: вместе с Губернатором Архангельский области Александром Цыбульским посетили ряд инфраструктурных и социальных объектов.



Первая точка — городская больница № 2 скорой медицинской помощи. В рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» установили новый МРТ со сверхпроводящим магнитом. Уверен, что северодвинцы рады, ведь очередь значительно сократится - за день исследование на аппарате проходят порядка 20 человек.



Ледовая арена: строительство в самом разгаре, подрядчик работает с опережением графика. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и устройству плиты ледового поля. Губернатор поручил начать закупочные процедуры для оснащения оборудованием ледовой арены заранее, отдельно стоит задача приобрести хорошую ледозаливочную машину.



В этом году на базе лицея №17 в рамках проекта «Современная школа» президентского нацпроекта «Образования» будет реализован проект школьного Кванториума. Он будет состоять из 5 квантумов и проектной зоны. Уже к лету будет приобретен базовый набор оборудования: цифровые лаборатории по химии, экологии, физиологии, физике, комплекты для робототехнического конструирования и моделирования, 3Д принтеры и учебные летающие робототехнические системы.



Посетили школу №20, в которой с апреля начнется капитальный ремонт в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования. Общий объем финансирования – 146,5 млн. рублей. Будет отремонтирован фасад, часть кровли, заменены окна и двери, обновлены сети водопровода и канализации, сделана внутренняя отделка кабинетов. Вектор развития школы после капитального ремонта - «Каждый инженер своего будущего», он связан с развитием инженерных классов судостроительной направленности. Рассказал Александру Витальевичу и о продолжении работ около 20 школы. На следующей неделе объявим конкурс на следующий этап благоустройства территории около стелы «Город трудовой доблести» (от ул. Карла Маркса до ул.Первомайской)



Итоговый объект – наш «Молодежный центр». Обсудили расширение молодежного пространства в Северодвинске: новые локации будут созданы на базе центра на Победы, 14. По программе «Регион для молодых» предстоит отремонтировать помещения общей площадью 416 м2. Впереди много работы, год будет очень насыщенным!