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Игорь Арсентьев: Вот такая была суббота

Глава Северодвинска рассказал о вчерашнем визите губернатора Архангельской области в город корабелов:

- Здоровье, спорт, образование и молодежное пространство: вместе с Губернатором Архангельский области Александром Цыбульским посетили ряд инфраструктурных и социальных объектов.

 Первая точка — городская больница № 2 скорой медицинской помощи. В рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» установили новый МРТ со сверхпроводящим магнитом. Уверен, что северодвинцы рады, ведь очередь значительно сократится - за день исследование на аппарате проходят порядка 20 человек.

 Ледовая арена: строительство в самом разгаре, подрядчик работает с опережением графика. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и устройству плиты ледового поля. Губернатор поручил начать закупочные процедуры для оснащения оборудованием ледовой арены заранее, отдельно стоит задача приобрести хорошую ледозаливочную машину.

 В этом году на базе лицея №17 в рамках проекта «Современная школа» президентского нацпроекта «Образования» будет реализован проект школьного Кванториума. Он будет состоять из 5 квантумов и проектной зоны. Уже к лету будет приобретен базовый набор оборудования: цифровые лаборатории по химии, экологии, физиологии, физике, комплекты для робототехнического конструирования и моделирования, 3Д принтеры и учебные летающие робототехнические системы.

 Посетили школу №20, в которой с апреля начнется капитальный ремонт в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования. Общий объем финансирования – 146,5 млн. рублей. Будет отремонтирован фасад, часть кровли, заменены окна и двери, обновлены сети водопровода и канализации, сделана внутренняя отделка кабинетов. Вектор развития школы после капитального ремонта - «Каждый инженер своего будущего», он связан с развитием инженерных классов судостроительной направленности. Рассказал Александру Витальевичу и о продолжении работ около 20 школы. На следующей неделе объявим конкурс на следующий этап благоустройства территории около стелы «Город трудовой доблести» (от ул. Карла Маркса до ул.Первомайской)

 Итоговый объект – наш «Молодежный центр». Обсудили расширение молодежного пространства в Северодвинске: новые локации будут созданы на базе центра на Победы, 14. По программе «Регион для молодых» предстоит отремонтировать помещения общей площадью 416 м2. Впереди много работы, год будет очень насыщенным!

11 февраль 09:56 | : Политика

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