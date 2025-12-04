АРО "Единая Россия" поздравляет северян с наступающим 2026 годом

Уходящий год был ознаменован важными событиями, которые вновь доказали силу и сплочённость нашего региона. Вся страна, и наша Архангельская область в том числе, живёт в едином ритме с нашими героями. Особые слова восхищения и глубочайшей благодарности – участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Ваше мужество, стойкость и вера — надёжный щит России. Мы всегда помним о ваших подвигах и делаем всё возможное, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Оказание всесторонней помощи нашим защитникам и их близким было и остаётся нашим священным долгом и приоритетом.

2025 год в Архангельской области был объявлен Годом поддержки и единства. И мы вместе наполнили его реальными делами: организовывали волонтёрские штабы, отправляли гуманитарные миссии, оказывали адресную поддержку тем, кто нуждался в ней больше всего, объединяли усилия власти, бизнеса и общественности. Это единство – наша огромная сила, которую мы пронесём его и в новый год.

С особым чувством мы завершаем уходящий год — Год защитника Отечества. Всё это время наши сердца были наполнены безграничным уважением и любовью к ветеранам, к поколению Победителей. Величественное празднование 80-летия Победы вновь показало всему миру нашу сплочённость и преемственность поколений. Верность их подвигу наших защитников и есть тот нравственный фундамент, на котором сегодня строится сильная, суверенная Россия.

Во всём этом «Единая Россия» действует как партия реальных дел, последовательно реализуя Народную программу, сформированную на основе ваших, дорогие северяне, наказов. Строительство и модернизация социальных объектов, поддержка семей, развитие инфраструктуры, улучшение качества жизни в самых отдалённых уголках Поморья — всё это задачи, которые мы решаем вместе с вами.

Спасибо вам, уважаемые земляки, за поддержку, активную гражданскую позицию, за ваше трудолюбие и стойкий северный характер. Именно ваша энергия и вера помогают нам преодолевать любые вызовы и уверенно двигаться вперёд.

Пусть 2026 год принесёт в каждый дом мир, благополучие и радость! Пусть сбудутся ваши самые добрые мечты, а рядом всегда будут близкие. Пусть наша Архангельская область и вся Россия процветают!

С Новым годом, дорогие друзья!