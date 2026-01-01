Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не чеши Гренландию!

- Что-то меня Гренландия беспокоит…

- Ты, главное, руками ее не трогай и не чеши!

(переделка старого анекдота)

Много вы знали раньше про ту Гренландию? Большой остров где-то в Арктике, принадлежит (почему-то) Дании, к России никаким боком.

Но вот ей Дональд Трамп заинтересовался… и понеслась! Не слезает с первых строк мировой повестки, Европа собирается дать суровый отпор американскому агрессору, вчера ещё лучшему другу и надёжнейшему партнёру, Москве остаётся только похихикивать в кулак.

Ну, если не горячая война, то холодная, экономическая. Которая уже началась - с 1 февраля 2026 года все упомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться 10% пошлиной на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%. 

Тоже санкции, что фактически уравнивает Россию с Европой. А вот кто первый замирится с Вашингтоном, тому и пряник.

Германия поспешила вывести всех своих 15 бундесверовцов… отличный сценарный ход для комедии абсурда.

Перво-наперво, зачем Трампу этот ледяной остров? «Ледяной» - это не метафора, территория Гренландии действительно на 80% покрыта льдом. И эта территория равна половине Европы (!), а проживает (постоянно) на ней менее 60 тысяч человек (самая низкая плотность населения в мире).  Географически относится к Северной Америке, к Дании она приписана ещё в средние века из-за разборок между викингами. И долгое время никто внимания не обращал на такое несоответствие… потому что на фиг не нужна никому. И не пытались её американцы купить, как когда-то у нас Аляску.

Всерьёз Вашингтон заинтересовался Гренландией лишь в 40-ом году прошлого века, когда фашистская Германия всего за 6 часов оккупировала материковую Данию, ожидалась высадка в её автономную область. США резонно посчитали это опасностью для себя (отличный плацдарм для нападения), и первыми ввели свои войска на остров. Правда, ушли оттуда уже в 46-ом, предложив Копенгагену купить остров за 100 млн тех долларов (сейчас что-то около 1,5 миллиардов). Датчане гордо отказались даже торговаться… на том и успокоилось. Но американские военные базы на острове успешно функционировали вплоть до наших дней. Сейчас это важный опорный пункт противоракетной обороны. Такой практичней (и престижней) иметь под полной своей юрисдикцией.

С военщиной всё понятно. Что касается экономики – по некоторым оценкам, на острове сосредоточена примерно четверть мировых запасов редкоземельных металлов. Это неодим, диспрозий, тербий и другие химические элементы, которые крайне редко встречаются в недрах в концентрированном виде, но очень востребованы в высокотехнологичном производстве. Сюда же добавьте нефть и газ, делающие любой кусочек арктической суши поистине золотым. Именно США в последнее время становятся главным регулятором цен на эти энергоносители (как правило, политическим путём).

Объяснять в наш эргономичный век значимость перечисленных ископаемых (которые, к слову, не все разведаны), думаю, излишне.

Плюс новые торговые маршруты и, прежде всего, Северный морской путь (по воде всегда дешевле).

Но, согласитесь, что-то плохо верится в начало настоящих боевых действий за остров в океане. Скорее всего, Дания даст независимость Гренландии (уже идут такие разговоры), и уже сами островитяне будут решать – лечь под США 51-м штатом или остаться независимыми.

И вот тут могут быть варианты. По последнему опросу общественного мнения, большинство гренландцев (в основном, это эскимосы-инуиты, если говорить о коренных) совсем не прочь стать американцами. Почему? Потому что жизнь их - не сахар.

Цены в гренландских магазинах такие… что не удивятся им, разве что, жители Анадыри. Длинноплодный (водянистый) огурец стоит на наши деньги 600 рублей… это один, а не килограмм. Литр молока – 280 рублей. Буханка хлеба – 400 рублей. Коробка конфет – 1500 руб (!). Да, рыба подешевле, но ей одной сыт не будешь. Тюленьим мясом, кстати, тоже, оно продаётся на рынке и стоит дешевле привозных куриных ножек, иногда хочется свежей баранинки. Ведь не война же, в конце концов, чтобы себе в чём-то отказывать.

И это не чьи-то происки. Это реальность сложной логистики, когда скоропортящиеся продукты доставляют самым дорогим путём – воздушным. Из Дании до автономии морем плыть три недели, причём зимой фьорды сковывает лёд и навигация закрывается. Местные привыкли к таким ценам и такому качеству… к плохому тоже быстро привыкаешь.

Плюс дорогое жилье и очень скромное его строительство. Понятно, что все материалы завозные и это их удорожает. Но и такой нюанс – все постройки стоят на сваях, плотно вбитых в вечную мерзлоту, а это и долго, и трудоёмко, и дорого. Речь не о многоэтажных ЖК, их там нет и в помине, а о том, что вы видите на фото. Не спорю, выглядит красочно (на Чукотку похоже), но как-то по-детски. Будто сыпь по большому телу... ну, как такое не почесать?!

Коммуналка там тоже кусается, как и всё. Интернет-кабель проложен по морскому дну и это безлимитное удовольствие обходится пользователям примерно 130 американских долларов в месяц. Да, остров датский, соответственно на высоком уровне социалка («скандинавский социализм»). Но также высоки и налоги, подоходный составляет 42-44%. Средняя же зарплата на острове что-то около 250 000 руб/мес. «грязными». Кажется, что до фига… но начнёшь считать да вычитать, совсем не до фига.

И то, что трудно осознать и принять. Транспортная доступность в Гренландии держится на малой авиации – она и такси, и автобус, и скорая помощь. Билет (с учётом стоимости завозного топлива) – до 500$ на внутренний рейс. Ходит местная шутка: если хочешь навестить бабушку в соседнем городе, дешевле завести новую бабушку по соседству.

Что изменится в жизни островитян при попадании под юрисдикцию США?

Цены будут пониже, путь морем и по воздуху короче, чем до Дании. Для гренландцев введут специальные льготы (как минимум, на первых порах), чтобы не жалели о своём выборе. Социалку оставят на скандинавском уровне (численность населения позволяет).

Появится ощущение принадлежности к огромной державе, самой сильной и богатой (что уж там джинсы морщить), Дания, при всём уважении, выглядит гораздо хлипче.

И, главное, возможность без проблем переехать на ПМЖ в тепло, в Калифорнию или Майами, что для людей, родившихся и выросших в полюсе холода, звучит, как песня. Возможно, через пару лет этих гренландцев будет воротить от пальм и пляжей, потянет к родным льдам и тюленям, но голосовать они будут именно за такую возможность.

Тихая экспансия всегда лучше громкой, военной… не так ли?

Леонид Черток

20 январь 10:46 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья
В новый год с хорошим настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (184)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20