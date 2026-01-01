Не чеши Гренландию!

- Что-то меня Гренландия беспокоит…

- Ты, главное, руками ее не трогай и не чеши!

(переделка старого анекдота)

Много вы знали раньше про ту Гренландию? Большой остров где-то в Арктике, принадлежит (почему-то) Дании, к России никаким боком.

Но вот ей Дональд Трамп заинтересовался… и понеслась! Не слезает с первых строк мировой повестки, Европа собирается дать суровый отпор американскому агрессору, вчера ещё лучшему другу и надёжнейшему партнёру, Москве остаётся только похихикивать в кулак.

Ну, если не горячая война, то холодная, экономическая. Которая уже началась - с 1 февраля 2026 года все упомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться 10% пошлиной на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%.

Тоже санкции, что фактически уравнивает Россию с Европой. А вот кто первый замирится с Вашингтоном, тому и пряник.

Германия поспешила вывести всех своих 15 бундесверовцов… отличный сценарный ход для комедии абсурда.

Перво-наперво, зачем Трампу этот ледяной остров? «Ледяной» - это не метафора, территория Гренландии действительно на 80% покрыта льдом. И эта территория равна половине Европы (!), а проживает (постоянно) на ней менее 60 тысяч человек (самая низкая плотность населения в мире). Географически относится к Северной Америке, к Дании она приписана ещё в средние века из-за разборок между викингами. И долгое время никто внимания не обращал на такое несоответствие… потому что на фиг не нужна никому. И не пытались её американцы купить, как когда-то у нас Аляску.

Всерьёз Вашингтон заинтересовался Гренландией лишь в 40-ом году прошлого века, когда фашистская Германия всего за 6 часов оккупировала материковую Данию, ожидалась высадка в её автономную область. США резонно посчитали это опасностью для себя (отличный плацдарм для нападения), и первыми ввели свои войска на остров. Правда, ушли оттуда уже в 46-ом, предложив Копенгагену купить остров за 100 млн тех долларов (сейчас что-то около 1,5 миллиардов). Датчане гордо отказались даже торговаться… на том и успокоилось. Но американские военные базы на острове успешно функционировали вплоть до наших дней. Сейчас это важный опорный пункт противоракетной обороны. Такой практичней (и престижней) иметь под полной своей юрисдикцией.

С военщиной всё понятно. Что касается экономики – по некоторым оценкам, на острове сосредоточена примерно четверть мировых запасов редкоземельных металлов. Это неодим, диспрозий, тербий и другие химические элементы, которые крайне редко встречаются в недрах в концентрированном виде, но очень востребованы в высокотехнологичном производстве. Сюда же добавьте нефть и газ, делающие любой кусочек арктической суши поистине золотым. Именно США в последнее время становятся главным регулятором цен на эти энергоносители (как правило, политическим путём).

Объяснять в наш эргономичный век значимость перечисленных ископаемых (которые, к слову, не все разведаны), думаю, излишне.

Плюс новые торговые маршруты и, прежде всего, Северный морской путь (по воде всегда дешевле).

Но, согласитесь, что-то плохо верится в начало настоящих боевых действий за остров в океане. Скорее всего, Дания даст независимость Гренландии (уже идут такие разговоры), и уже сами островитяне будут решать – лечь под США 51-м штатом или остаться независимыми.

И вот тут могут быть варианты. По последнему опросу общественного мнения, большинство гренландцев (в основном, это эскимосы-инуиты, если говорить о коренных) совсем не прочь стать американцами. Почему? Потому что жизнь их - не сахар.

Цены в гренландских магазинах такие… что не удивятся им, разве что, жители Анадыри. Длинноплодный (водянистый) огурец стоит на наши деньги 600 рублей… это один, а не килограмм. Литр молока – 280 рублей. Буханка хлеба – 400 рублей. Коробка конфет – 1500 руб (!). Да, рыба подешевле, но ей одной сыт не будешь. Тюленьим мясом, кстати, тоже, оно продаётся на рынке и стоит дешевле привозных куриных ножек, иногда хочется свежей баранинки. Ведь не война же, в конце концов, чтобы себе в чём-то отказывать.

И это не чьи-то происки. Это реальность сложной логистики, когда скоропортящиеся продукты доставляют самым дорогим путём – воздушным. Из Дании до автономии морем плыть три недели, причём зимой фьорды сковывает лёд и навигация закрывается. Местные привыкли к таким ценам и такому качеству… к плохому тоже быстро привыкаешь.

Плюс дорогое жилье и очень скромное его строительство. Понятно, что все материалы завозные и это их удорожает. Но и такой нюанс – все постройки стоят на сваях, плотно вбитых в вечную мерзлоту, а это и долго, и трудоёмко, и дорого. Речь не о многоэтажных ЖК, их там нет и в помине, а о том, что вы видите на фото. Не спорю, выглядит красочно (на Чукотку похоже), но как-то по-детски. Будто сыпь по большому телу... ну, как такое не почесать?!

Коммуналка там тоже кусается, как и всё. Интернет-кабель проложен по морскому дну и это безлимитное удовольствие обходится пользователям примерно 130 американских долларов в месяц. Да, остров датский, соответственно на высоком уровне социалка («скандинавский социализм»). Но также высоки и налоги, подоходный составляет 42-44%. Средняя же зарплата на острове что-то около 250 000 руб/мес. «грязными». Кажется, что до фига… но начнёшь считать да вычитать, совсем не до фига.

И то, что трудно осознать и принять. Транспортная доступность в Гренландии держится на малой авиации – она и такси, и автобус, и скорая помощь. Билет (с учётом стоимости завозного топлива) – до 500$ на внутренний рейс. Ходит местная шутка: если хочешь навестить бабушку в соседнем городе, дешевле завести новую бабушку по соседству.

Что изменится в жизни островитян при попадании под юрисдикцию США?

Цены будут пониже, путь морем и по воздуху короче, чем до Дании. Для гренландцев введут специальные льготы (как минимум, на первых порах), чтобы не жалели о своём выборе. Социалку оставят на скандинавском уровне (численность населения позволяет).

Появится ощущение принадлежности к огромной державе, самой сильной и богатой (что уж там джинсы морщить), Дания, при всём уважении, выглядит гораздо хлипче.

И, главное, возможность без проблем переехать на ПМЖ в тепло, в Калифорнию или Майами, что для людей, родившихся и выросших в полюсе холода, звучит, как песня. Возможно, через пару лет этих гренландцев будет воротить от пальм и пляжей, потянет к родным льдам и тюленям, но голосовать они будут именно за такую возможность.

Тихая экспансия всегда лучше громкой, военной… не так ли?

Леонид Черток