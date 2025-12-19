"Америка моими глазами"

Я никогда не бывал в Америке.

Последние события в мире и выкрутасы динамичного Трампа привели меня к мысли, что не могу понять менталитет американцев и их логику принятия решений, если не обращусь к человеку, который там был и видел Америку своими глазами.

Тогда я обратился к Главному редактору ИА «Руснорд» Леониду Чертоку, поскольку ему безгранично доверяю, особенно его способности вникать в суть событий и отношений, его впечатлениям и пониманию.

Леонид, как Вы попали в Америку, когда это было?

- В начале 1990 года, по гостевому приглашению от дальней польской родни (троюродная сестра). Это был их маленький бизнес – приглашать к себе родственников и знакомы, устраивать на работу, брать плату за проживание и за стол. Тогда был настоящий ажиотаж с отъездом – в американское посольство за визой стоял трое суток (приезжал отмечаться), столько же за валютой (меняли 333 доллара по коммерческому курсу 6:1), билеты доставал по блату, их не было на полгода вперёд (сверху отдал новую японскую автомагнитолу). На круг поездка обошлась больше 5000 рублей… очень приличные деньги по тем временам. Естественно, почти все ехали не столько в гости, сколько заработать. Ну и попробовать зацепиться, это я понял из разговоров в самолёте. Многие летели в эмиграцию, и в основном из Армении («экологические беженцы» после Спитака). Честно говоря, сам был не уверен, что вернусь (мои московские друзья – тем более). Но параллельно с открытым выездом из СССР в США ужесточили выдачу разрешения на ПМЖ, надо было документально доказывать, что подвергаешься на Родине гонениям, а не просто кричать «Я выбираю свободу!», чего было достаточно ещё пару лет до этого. Свою американскую «карьеру» я начал в садоводческом центре полевым работником в глухой американской провинции за 5$ в час. Для понимания – тогда средняя зарплата в СССР была примерно 200 рублей, а «чёрный курс» 20:1), вот и подсчитайте…

Какое было самое первое впечатление от американцев?

- Как о счастливых людях. Да-да, те самые пресловутые улыбки в адрес незнакомых людей, интерес к твоим делам и здоровью, всё как в «Брате-2». К этому, кстати, быстро привыкаешь, как ко всему хорошему. Вернувшись в Москву, я ещё неделю улыбался прохожим – на меня смотрели, как на придурка или провокатора, пару раз чуть до драки не дошло. Отвыкаешь, кстати, тоже быстро. Что отталкивало – американец за столом может запросто пукнуть или рыгнуть, они считают вредным сдерживать газы. Вообще, первое впечатление от Америки – это шок, как будто попадаешь на другую планету. На второй день пошёл на «экскурсию» в продуктовый магазин, в переводе на наши понятия – в сельпо, и часов пять ходил, рассматривал. От фаршированных оливок у меня был настоящий культурный шок, а когда увидел, что человек вынимает из портфеля звонящий мобильник (размером с дубинку), чуть в обморок не упал. Я догадывался, что там хорошо живу, но что настолько…

Первое впечатление по прилёту. Мы заехали перекусить на полпути к Спрингфилду. На небольшом пяточке кучковались четыре ресторана быстрого обслуживания разных сетей… в этот момент в Москве очереди в первый MacDonald's били рекорды Мавзолея Ленина.

Какие они, похожи ли на нас, или у них свой менталитет?

- В чём-то похожи – они такие же гуляки как мы, не чета европейцам, «всё пропьём, но флот не опозорим». Но по душам поговорить – даже не надейтесь, им неинтересны чужие проблемы, поэтому и своими не грузят. Я тогда считал это природным эгоизмом, сейчас сомневаюсь. Бытовые стукачи через одного, запросто позвонят в полицию, если громко включили музыку или не там припарковались, для них это норма. Плюс проблема с интеллектом – читают только в рамках своей школьной программы и только американскую литературу, другая им просто неинтересна. Есть, конечно, интеллектуальная элита… но мне не попадалась. Даже в Нью-Йорке.

Я лет тридцать назад во время командировок на Ардалинское месторождение нефти, что в НАО, сталкивался с американцами и англичанами. Они произвели впечатление, что сильно отличаются друг от друга. Американцы - простые в общении, очень похожи на нас, русских, доброжелательны. Англичане, те из другой породы - замкнутые и чопорные, имеют своеобразный юмор. Он мне показался немного примитивными, не слишком «глубокими», но и в этом был свой «шарм».

- У американцев с юмором тоже не очень. Я пытался переводить им наши анекдоты, только вежливо улыбались. Единственный, который приняли на ура (транслирую сразу на русском):

Очередь в кабинет к венерологу. Выходит первый пациент с понурой головой: «СПИД». Второй: «СПИД». Третий: «СПИД». Четвёртый: «Ура, братцы, у меня сифилис!».

Леонид, а как они относятся к русским?

- Тогда, 35 лет назад, с большим интересом, нас воспринимали как посланцев чужой цивилизации. Кстати, те американцы, с которыми я общался в провинции, а они – проще не придумаешь, с большим скепсисом относились к «холодной войне», прямо говорили, что это глупые игры обоих наших правительств. И с уважением относились к нашей эмиграции, но тут нужно учитывать, что это почти одни евреи (армяне селились поближе к югу, в Калифорнии, Филадельфии и Майями). Плохо отзывались только о «новых русских» - бездельники на пособиях, неряхи, шумные, воруют в магазинах. Я выяснил – это они об украинских «пятидесятниках», те ещё получали статус политбеженцев.

Интересно , а какое отношение внутри американского общества к «диаспорам»? Ведь американское общество такое разнообразное…

- Так американское общество само состоит из национальных диаспор, англосаксы там давно в меньшинстве. Это только на бумаге и с трибун декларируется - «все мы граждане США». Даже при белом цвете кожи, люди помнят, откуда они приехали. Есть польская тусовка, чешская, немецкая, румынская, даже албанская (очень шумная и склочная). У них свои места встреч, клубы, небольшие парки. Это в провинции. В мегаполисах почти в обязательном порядке есть свои национальные районы, «тауны» Есть и межнациональная вражда, правда, завуалированная, я, например, слышал антисемитские речи от поляков на кухне, из-за этого и переехал от них (правда, на прощание слегка побил). Вот коренные, англосаксы, намного терпимее, но они внутренне ощущают себя хозяевами большого дома.

Как человеку левых взглядов, мне интересно узнать, а какое у них отношение к богатым «капиталистам», ведь расслоение в обществе у них огромное, кто-то имеет доход в миллиарды долларов, а кто-то живёт на улице?

- Начнём с того, что на улицах там живут маргиналы, наркоши и идейные бродяги. В Нью-йорке мне показывали социальные дома для нуждающихся, стоят полупустые, людям интересней и комфортней жить на улице, по-моему, это какое-то психическое отклонение. Работу в Америке можно найти ВСЕГДА, самая маленькая зарплата позволяет нормально жить, одеваться, питаться, даже приобрести машину, но без излишеств. Бедным там считается тот, кто не может себе позволить хотя бы раз в год съездить покупаться в Майями или на экскурсию в Рим. Пенсионеры так просто счастливые люди (если не пьянь и не торчки), старость проводят в путешествиях. Моя польская кузина работала в провинциальном доме престарелых… у нас так оборудованы дома творчества. А философия там такая – «если мне не хватает денег, в этом виноват только сам, значит, я бездарь, неумеха и лентяй, но никак не социальный строй или правительство». Поверьте, это не мои домыслы, несколько раз слышал от американцев почти слово в слово. И каким-то образом это у них уживается с «высшим предназначением Америки» из президентских уст.

Леонид, острый вопрос - какое отношение в американском обществе к представителям негроидной расы ?

- Скажу крамольную вещь – оно лучше, чем они того заслуживают. Несколько раз попадал в «чёрные» кварталы, в тот же Гарлем по незнанию… как в помойку. Вупи Голдберг, Эдди Мэрфи… это редкость, исключения. В основном в «цветных» семьях плодят детей, и потом припеваючи живут на пособие (а если рождаются инвалиды, то вообще шикуют), такие многодетные мамки содержат ещё и молодых любовников «для здоровья». И эти люди считают, что белые им ещё что-то должны… ну, не борзость?! Меня, кстати, сразу предупредили, чтобы опасался «тёмных» полицейских, они могут выстрелить из одной вредности… и хорошо, если в ногу.

Когда я смотрю американские сюжеты, нам часто показываю, что некоторые американцы ездят на «крутых» джипах, а живут в трейлерах, это правда?

- В американском кино много придуманного. Там жизнь достаточно размеренная и скучная (исключения – Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Майами), в любых наших пивных автоматах того времени жизнь была активней, чем в ночном баре городка Эгвам, где я жил первое время. Трейлерные районы, наверное, есть, сам я их не видел. Но вот пример – семья моих родственников, двое взрослых и трое детей-школьников, жила на первом этаже (6 спален + кухня + living room) собственного дома, взятого в ипотеку. Два верхних этажа они сдавали, что покрывало ежемесячные выплаты плюс кое-что оставалось. И во дворе у них стояло 5(!) машин… правда, это был почти убитый автохлам. Сначала я взял одну из машин в аренду (7$/день), чтобы ездить на работу. А потом купил себе колёса за 300$, которые просто бросил на парковке в «Кеннеди» при отлёте. Насчёт крутых джипов при плохом жилье – это вряд ли, там люди живут по средствам. Если в большом городе вы увидели афроамериканца или латиноса на «Роллс-Ройсе», на 95% это наркодилер.

Соединённые Штаты - это страна ВОЗМОЖНОСТЕЙ, где у каждого есть шанс «подняться», или это иллюзия?

- Если ты там родился и есть голова на плечах, то да, социальные лифты работают исправно. Но надо иметь в виду, американцы здраво оценивают свои способности и возможности, не пытаются прыгнуть выше определённой планки, чем сохраняют себе душевное здоровье. Несколько раз слышал от них: «Я же тупой, какой бизнес, какой колледж?!». Эмигрантам, конечно, гораздо труднее, часто приходится менять сферу деятельности, привычный уклад жизни, круг общения. Я не захотел… потому и вернулся. Моя тогдашняя жизнь в Москве, в кино, была гораздо интересней.

Правда ли, что американцы не интересуются политикой, вообще не понимают, что это такое, а только ценой в супермаркете и ценой бензина?

- Совершенно верно, я был в шоке, когда понял, что некоторые не знают имени своего президента (тогда Джордж Буш-старший). Им просто неинтересно – «It's not my business», «это не моё дело», их любимый ответ. Какое там прямое голосование… они просто не будут ходить на избирательные участки. По-моему, это с жиру… слишком хорошо живут, им смена власти не несёт смены политического строя.

Очень волнующий меня вопрос - а религиозны ли американцы ?

- Американцы когда-то были религиозны с соответствующим школьным предметом. К 70-м годам это пошло на спад, религиозность стала делом совести каждого. Я видел почти пустые лютеранские кирхи (основное направление американского протестантизма). Зато рядом католический костёл, где в воскресный день нет ни одного свободного места (там сидят во время службы). Настоящие очереди в синагогу, в православных храмах всегда есть молящиеся, про исламские мечети вообще молчу. То есть, религия тоже стала прерогативой национальных диаспор. Но тут нужно учитывать – уже второе поколение эмигрантов хочет ничем не отличаться от своих американских сверстников, среди которых большинство атеисты и агностики. А ещё американцы не понимают, что такое душа и духовность в широком понимании. Но я помню такую сцену – по улице американского городка идёт пожилая чёрная женщина в бедной одежде, если не бродяжка, то где-то близко. Спотыкается, падает… и тут же останавливаются сразу несколько машин, белые люди кидаются её поднимать, отряхивать. А слово «душа» они не понимают… такая страна, такая нация.

Интересно… Мы с ними в чём-то похожи, где-то отличаемся, но вполне можем сосуществовать не конфликтуя, общаться, торговать .

А разговоры про всякие там «национальные интересы» - это политические бредни, которые ведут политики, отражающие интересы узкой группы крупных капиталистов.

В Америке, да и у нас тоже…

Михаил Скоморохов