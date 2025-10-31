"Единая Россия" передала в Архангельске свой офис Ассоциации ветеранов СВО

Соответствующее соглашение утвердили руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Андрей Кожинов, Секретарь Архангельского местного отделения, председатель городской Думы Иван Воронцов и председатель Ассоциации ветеранов СВО Архангельской области, полковник ВС РФ Виталий Голышев.

Как отметили участники, эта мера призвана укрепить материально-техническую базу ветеранской организации, предоставив ей постоянный штаб.

На новой площадке Ассоциация сможет централизованно организовывать социальную и правовую поддержку ветеранов и их семей, а также координировать патриотическую и благотворительную работу.

«Для нас важно не на словах, а на деле поддерживать тех, кто защищал интересы страны. Передача помещения — это практический шаг, который даст организации возможность стабильно работать и развивать свою деятельность», — подчеркнул Андрей Кожинов.

В свою очередь Архангельское местное отделение «Единой России» расположится в стенах Регионального исполнительного комитета на наб. Северной Двины, 96.



