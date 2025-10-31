Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутаты АрхГорДумы подводят предварительные итоги года

В столице Поморья состоялся второй этап Конференции Архангельского местного отделения Партии «Единая Россия». На встрече в Архангельском городском Культурном центре, партийцы подвели итоги своей работы за прошедший год и наметили ключевые направления деятельности на следующий.

 С докладами перед участниками выступили секретарь местного отделения Партии, председатель гордумы Иван Воронцов и член Местного политсовета Партии глава Архангельска Дмитрий Морев, который представил программу развития столицы Поморья на ближайшие пять лет.

 Участники конференции поделились своим видением работы партии и ее вклада в жизнь города:

 Ратибор Шашков, руководитель спортивной школы "Искра", рассказал о развитии гребных видов спорта. По его мнению, благоустройство береговой линии открывает новые возможности для школы, позволяя улучшить материально-техническую базу и проводить соревнования всероссийского уровня. Партия готова поддержать эти инициативы.

 Ольга Шананина, депутат Архангельской городской Думы, подчеркнула значимость сотрудничества с общественными организациями. Она отметила тесное взаимодействие с советами ветеранов, обществами инвалидов, молодежными и женскими советами. Партийцы оказывают помощь инвалидам, сопровождают их в медицинские учреждения. Кроме того, общественники активно помогают бойцам в зоне специальной военной операции, доставляя им посылки.

 Александр Коломейцев, возглавляющий первичное отделение партии в Северном округе Архангельска, поделился опытом участия в проекте поддержки новых регионов. В феврале 2025 года он посетил Запорожскую область, где провел правовые лекции для школьников Мелитополя.

 Иван Воронцов резюмировал итоги года, отметив его насыщенность:

 «Этот год стал запоминающимся. Прошли выборы губернатора, довыборы в городскую Думу, переизбрали главу Архангельска. Цифры показали - кандидатам от партии доверяют больше, чем пять лет назад. Мы взяли на себя ответственность в следующую пятилетку работать вместе! Конечно, наш результат - более трех тысяч членов партии-сторонников в городе Архангельске. И это достаточно большой штат людей, которые работают в одной большой команде на благо архангелогородцев».

 Говоря о планах на будущее, Иван Александрович отметил положительную динамику по всем ключевым показателям работы местного отделения. Число членов партии, сторонников и первичных отделений планомерно растет. Особое внимание будет уделено работе координационных советов первичных отделений территориальных округов, с акцентом на совместные мероприятия с городскими властями и общественными организациями.

 Сергей Чанчиков, заместитель секретаря местного отделения партии, руководитель фракции "Единая Россия" Архангельской городской Думы, комментируя итоги конференции, подчеркнул важность намеченных планов:

 - Работа Архангельского местного отделения Партии в 2025 году делегатами была признана удовлетворительной, что является заслугой всех наших партийцев. Мы видим четкие ориентиры на будущее. В части партийного строительства, наша задача – обеспечить активное участие первичных отделений в конкурсах федерального и регионального уровня в 2025-2026 годах. Важным шагом станет обучение секретарей первичных отделений на портале Высшей партийной школы и активное использование мобильного приложения "ВВЕРХ".

 Обращаясь с заключительным словом к однопартийцам и единомышленникам, Иван Воронцов отметил, что главная задача на 2026 год – это успешное участие в проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы IX созыва.

 «Мы должны мобилизовать все наши ресурсы и показать высокий результат, подтвердив доверие жителей Архангельска», - резюмировал Иван Александрович.

 В завершение конференции участники приняли решение по обновлению (ротации) персонального состава Местного политического совета и о работе Местной контрольной комиссии Архангельского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2025 году.


09 декабрь 16:17 | : Политика

Главные новости


Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (134)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20