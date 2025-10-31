Депутаты АрхГорДумы подводят предварительные итоги года

В столице Поморья состоялся второй этап Конференции Архангельского местного отделения Партии «Единая Россия». На встрече в Архангельском городском Культурном центре, партийцы подвели итоги своей работы за прошедший год и наметили ключевые направления деятельности на следующий.

С докладами перед участниками выступили секретарь местного отделения Партии, председатель гордумы Иван Воронцов и член Местного политсовета Партии глава Архангельска Дмитрий Морев, который представил программу развития столицы Поморья на ближайшие пять лет.

Участники конференции поделились своим видением работы партии и ее вклада в жизнь города:

Ратибор Шашков, руководитель спортивной школы "Искра", рассказал о развитии гребных видов спорта. По его мнению, благоустройство береговой линии открывает новые возможности для школы, позволяя улучшить материально-техническую базу и проводить соревнования всероссийского уровня. Партия готова поддержать эти инициативы.

Ольга Шананина, депутат Архангельской городской Думы, подчеркнула значимость сотрудничества с общественными организациями. Она отметила тесное взаимодействие с советами ветеранов, обществами инвалидов, молодежными и женскими советами. Партийцы оказывают помощь инвалидам, сопровождают их в медицинские учреждения. Кроме того, общественники активно помогают бойцам в зоне специальной военной операции, доставляя им посылки.

Александр Коломейцев, возглавляющий первичное отделение партии в Северном округе Архангельска, поделился опытом участия в проекте поддержки новых регионов. В феврале 2025 года он посетил Запорожскую область, где провел правовые лекции для школьников Мелитополя.

Иван Воронцов резюмировал итоги года, отметив его насыщенность:

«Этот год стал запоминающимся. Прошли выборы губернатора, довыборы в городскую Думу, переизбрали главу Архангельска. Цифры показали - кандидатам от партии доверяют больше, чем пять лет назад. Мы взяли на себя ответственность в следующую пятилетку работать вместе! Конечно, наш результат - более трех тысяч членов партии-сторонников в городе Архангельске. И это достаточно большой штат людей, которые работают в одной большой команде на благо архангелогородцев».

Говоря о планах на будущее, Иван Александрович отметил положительную динамику по всем ключевым показателям работы местного отделения. Число членов партии, сторонников и первичных отделений планомерно растет. Особое внимание будет уделено работе координационных советов первичных отделений территориальных округов, с акцентом на совместные мероприятия с городскими властями и общественными организациями.

Сергей Чанчиков, заместитель секретаря местного отделения партии, руководитель фракции "Единая Россия" Архангельской городской Думы, комментируя итоги конференции, подчеркнул важность намеченных планов:

- Работа Архангельского местного отделения Партии в 2025 году делегатами была признана удовлетворительной, что является заслугой всех наших партийцев. Мы видим четкие ориентиры на будущее. В части партийного строительства, наша задача – обеспечить активное участие первичных отделений в конкурсах федерального и регионального уровня в 2025-2026 годах. Важным шагом станет обучение секретарей первичных отделений на портале Высшей партийной школы и активное использование мобильного приложения "ВВЕРХ".

Обращаясь с заключительным словом к однопартийцам и единомышленникам, Иван Воронцов отметил, что главная задача на 2026 год – это успешное участие в проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы IX созыва.

«Мы должны мобилизовать все наши ресурсы и показать высокий результат, подтвердив доверие жителей Архангельска», - резюмировал Иван Александрович.

В завершение конференции участники приняли решение по обновлению (ротации) персонального состава Местного политического совета и о работе Местной контрольной комиссии Архангельского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2025 году.



