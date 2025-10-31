Глава Северодвинска нагрянул в гимназию №14 без предупреждения

Рассказывает Игорь Арсентьев:

- В одном из крупных сообществ в социальных сетях опубликован пост о Северодвинской гимназии №14 – автор сообщает о плохом состоянии туалетных комнат, отсутствии отопления и дистанционном обучении. В связи с тем, что в сентябре уже был похожий пост об этом образовательном учреждении, решил в конце обеденного времени посетить гимназию и оценить ситуацию лично. Сразу отмечу, что намеренно не предупреждал о своем визите.







Отвечая на вопрос, указанный в посте «Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть данную информацию?», ответственно отвечаю от себя: проверил лично – информацию не подтверждаю.

Теперь по фактам: школа, конечно, не новая, но внутри абсолютно ухожено. Туалетные комнаты прибраны – слив работает, жидкое мыло и бумага в наличии. Конечно, сами кабинки тоже не новые, на дверцы установлены магниты, обеспечивающие закрывание дверок. Их необходимо подремонтировать – это исправят уже в зимние каникулы. На 2 этаже есть пара завоздушенных секций батареи, но в целом на комфортное нахождение в школе это не влияет – в классах и коридорах тепло. По словам директора, образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий организуется только в классах, где превышен порог заболеваемости, для профилактики и ограничения распространения заболеваний. На следующей неделе в своем рабочем графике также запланирую встречу с коллективом гимназии.







