Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Северодвинска нагрянул в гимназию №14 без предупреждения

Рассказывает Игорь Арсентьев:

- В одном из крупных сообществ в социальных сетях опубликован пост о Северодвинской гимназии №14 – автор сообщает о плохом состоянии туалетных комнат, отсутствии отопления и дистанционном обучении. В связи с тем, что в сентябре уже был похожий пост об этом образовательном учреждении, решил в конце обеденного времени посетить гимназию и оценить ситуацию лично. Сразу отмечу, что намеренно не предупреждал о своем визите. 


Теперь по фактам: школа, конечно, не новая, но внутри абсолютно ухожено. Туалетные комнаты прибраны – слив работает, жидкое мыло и бумага в наличии. Конечно, сами кабинки тоже не новые, на дверцы установлены магниты, обеспечивающие закрывание дверок. Их необходимо подремонтировать – это исправят уже в зимние каникулы. На 2 этаже есть пара завоздушенных секций батареи, но в целом на комфортное нахождение в школе это не влияет – в классах и коридорах тепло. По словам директора, образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий организуется только в классах, где превышен порог заболеваемости, для профилактики и ограничения распространения заболеваний. На следующей неделе в своем рабочем графике также запланирую встречу с коллективом гимназии. 

 Отвечая на вопрос, указанный в посте «Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть данную информацию?», ответственно отвечаю от себя: проверил лично – информацию не подтверждаю.



19 декабрь 10:09 | : Политика

Главные новости


Трое на Мысе Желания
Декабристы: идеалисты или путчисты?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (293)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20