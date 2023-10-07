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Дмитрий Морев поздравил родную школу с юбилеем

Мэры тоже когда-то были просто школьниками. И вспоминают это время с удовольствием. Как глава Архангельска.

Дмитрий Морев:

- Моя родная школа, а сейчас гимназия № 3, отметила 175-летие! Я рад, что удалось принять участие в юбилейном мероприятии, поздравить педагогов, ветеранов, выпускников, учеников и их родителей.

 В числе самых известных выпускников гимназии – писатель, ученый, Почетный гражданин Архангельска Ксения Петровна Гемп. Ее имя сейчас носит образовательное учреждение.

 Многие родители стремятся направить детей в гимназию № 3. Здесь, действительно, высокий уровень образования, дружный и профессиональный педагогический коллектив, отличные результаты учеников на олимпиадах и при сдаче экзаменов.

 Архангельск гордится успехами и победами гимназистов, а в сердцах выпускников на всю жизнь остаются теплые чувства к атмосфере сотрудничества, которая передается из поколения в поколение.

 Поздравляю всех, кто учит и учил, учится или учился в школе и гимназии №3. Уверен: новые достижения еще впереди!


21 октябрь 16:15 | : Будни

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