Дмитрий Морев поздравил родную школу с юбилеем

Мэры тоже когда-то были просто школьниками. И вспоминают это время с удовольствием. Как глава Архангельска.

Дмитрий Морев:

- Моя родная школа, а сейчас гимназия № 3, отметила 175-летие! Я рад, что удалось принять участие в юбилейном мероприятии, поздравить педагогов, ветеранов, выпускников, учеников и их родителей.



В числе самых известных выпускников гимназии – писатель, ученый, Почетный гражданин Архангельска Ксения Петровна Гемп. Ее имя сейчас носит образовательное учреждение.



Многие родители стремятся направить детей в гимназию № 3. Здесь, действительно, высокий уровень образования, дружный и профессиональный педагогический коллектив, отличные результаты учеников на олимпиадах и при сдаче экзаменов.



Архангельск гордится успехами и победами гимназистов, а в сердцах выпускников на всю жизнь остаются теплые чувства к атмосфере сотрудничества, которая передается из поколения в поколение.



Поздравляю всех, кто учит и учил, учится или учился в школе и гимназии №3. Уверен: новые достижения еще впереди!



