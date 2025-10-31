Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Воронцов подвел итоги декабрьской сессии АрхГорДумы

«Один из главных вопросов заседания - принятие городского бюджета на 2026 год в окончательном чтении. В него вошли основные поправки, предложенные всеми политическими фракциями и администрацией Архангельска. Эти корректировки отражают чаяния горожан по решению проблем в сфере городского хозяйства. 

 Активно обсуждался вопрос состояния остановочных павильонов. Жителей беспокоит, что на некоторых местах старые остановки были демонтированы, а новые не установлены. Для решения этой проблемы, в администрации запланировали масштабный проект государственно-частного партнёрства. 

 В его рамках новые павильоны могут появиться на 15 территориях. При этом было предложено распределять объекты с учётом равного внимания к разным округам: например, включать в один контракт две территории в центре и одну — на отдалённой. 

 Ещё одной важной темой стала борьба с брошенным автотранспортом. С этого года в Архангельске наконец начали вывозить «автохлам», долгие годы портивший облик города. Уже видны первые результаты: улицы постепенно очищаются. Работа в этом направлении будет вестись до тех пор, пока город полностью не избавится от бесхозных автомобилей. 

 Утверждённый бюджет на 2026 год направлен на комплексное улучшение городской среды: от ремонта инфраструктуры до решения насущных проблем, в том числе – с остановками и брошенными автомобилями. Ведь он преследует главную цель: сделать Архангельск более комфортным и ухоженным для его жителей».

 

 

18 декабрь 15:41 | : Политика

Главные новости


Декабристы: идеалисты или путчисты?
Без пороху быть опасно. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (276)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20