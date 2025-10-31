Иван Воронцов подвел итоги декабрьской сессии АрхГорДумы

«Один из главных вопросов заседания - принятие городского бюджета на 2026 год в окончательном чтении. В него вошли основные поправки, предложенные всеми политическими фракциями и администрацией Архангельска. Эти корректировки отражают чаяния горожан по решению проблем в сфере городского хозяйства.

Активно обсуждался вопрос состояния остановочных павильонов. Жителей беспокоит, что на некоторых местах старые остановки были демонтированы, а новые не установлены. Для решения этой проблемы, в администрации запланировали масштабный проект государственно-частного партнёрства.

В его рамках новые павильоны могут появиться на 15 территориях. При этом было предложено распределять объекты с учётом равного внимания к разным округам: например, включать в один контракт две территории в центре и одну — на отдалённой.

Ещё одной важной темой стала борьба с брошенным автотранспортом. С этого года в Архангельске наконец начали вывозить «автохлам», долгие годы портивший облик города. Уже видны первые результаты: улицы постепенно очищаются. Работа в этом направлении будет вестись до тех пор, пока город полностью не избавится от бесхозных автомобилей.

Утверждённый бюджет на 2026 год направлен на комплексное улучшение городской среды: от ремонта инфраструктуры до решения насущных проблем, в том числе – с остановками и брошенными автомобилями. Ведь он преследует главную цель: сделать Архангельск более комфортным и ухоженным для его жителей».