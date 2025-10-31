Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутаты АрхГорДумы нашли инструменты борьбы с брошенными автомобилями

На прошедшей 22-й сессии городской Думы депутаты обсудили результаты первого года активной работы по избавлению Архангельска от брошенных транспортных средств. Эта инициатива, запущенная в феврале этого года с принятием поправок в Правила благоустройства, уже приносит ощутимые плоды.

Напомним, что с марта 2025 года действует Положение о порядке обращения с брошенными транспортными средствами, разработанное городской администрацией. Этот документ четко регламентирует все этапы: от учета и перемещения до временного хранения и признания автомобилей бесхозяйными с последующим переходом права собственности к муниципалитету.

Доклад о результатах и принципах работы в рамках Положения представил заместитель Главы города по городскому хозяйству Михаил Иванов. На сессии также были представлены отчеты по каждому округу, демонстрирующие эффективность принятых мер. Так, в Ломоносовском округе за год было выявлено 94 брошенных автомобиля. Благодаря оперативной работе администрации, 62 владельца добровольно убрали свои машины, еще 6 были перемещены на спецстоянку (один уже возвращен владельцу), а по 17 ведется работа по их эвакуации. Кроме того, ведется диалог с собственниками земельных участков для решения проблемы брошенных авто на их территориях.

Всего на территории столицы Поморья было выявлено 331 брошенное транспортное средство, из них:
 214 ТС - добровольно перемещены собственником в места, предназначенные для хранения транспортных средств;
 20 ТС - перемещены на специальную стоянку для временного хранения департаментом транспорта;
 по 45 ТС - пакет документов направлен в департамент транспорта для перемещения на специальную стоянку для временного хранения в соответствии с Положением.
 по 52 ТС - в настоящее время продолжается работа в соответствии с Положением. 

Отдельно было отмечено, что финансовые средства, выделяемые городскими властями на эвакуацию брошенного транспортного средства на спецстоянку, компенсируются самим владельцем, или по решению суда, или в ходе дальнейшей утилизации транспорта (особенно, если это бесхозное транспортное средство).

"Раньше в городе не существовало эффективного механизма для оперативного решения проблем, связанных с брошенными автомобилями рядом с жилыми домами или образовательными учреждениями. Однако за текущий год ситуация значительно улучшилась. Это видят и сами жители, которые отмечают, как быстро городские власти реагируют на их жалобы по поводу вывоза таких транспортных средств", - сообщила заместитель председателя комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы Елена Ануфриева.

Ксения Корюкина, заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии, отметила: "Город действительно преображается. Мы видим, как владельцы сами проявляют ответственность, а там, где это необходимо, слаженная работа территориальных администраций и профильных департаментов позволяет оперативно эвакуировать брошенные машины. Все действия проводятся строго в рамках закона, и мы успешно применяем сложившуюся правовую практику. Важно, что ГАИ теперь имеет возможность быстро реагировать на такие случаи".

Александр Кузнецов, также заместитель председателя вышеуказанной профильной комиссии, подчеркнул: "Жители города активно помогают нам, сообщая о брошенных автомобилях. Эвакуация таких машин не только делает наши улицы и дворы чище, но и повышает безопасность горожан".

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов резюмировал: "Безопасность и комфорт городской среды – наши приоритеты. Благодаря кропотливой работе депутатов и администрации, в Архангельске появились четкие и законные механизмы для борьбы с брошенными автомобилями. Мы видим позитивные результаты первого года применения этих правил и будем продолжать эту системную работу, чтобы наш город становился еще более чистым и благоустроенным".

18 декабрь 13:37 | : Политика

Главные новости


Декабристы: идеалисты или путчисты?
Без пороху быть опасно. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (276)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20