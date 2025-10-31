Депутаты АрхГорДумы нашли инструменты борьбы с брошенными автомобилями

На прошедшей 22-й сессии городской Думы депутаты обсудили результаты первого года активной работы по избавлению Архангельска от брошенных транспортных средств. Эта инициатива, запущенная в феврале этого года с принятием поправок в Правила благоустройства, уже приносит ощутимые плоды.

Напомним, что с марта 2025 года действует Положение о порядке обращения с брошенными транспортными средствами, разработанное городской администрацией. Этот документ четко регламентирует все этапы: от учета и перемещения до временного хранения и признания автомобилей бесхозяйными с последующим переходом права собственности к муниципалитету.

Доклад о результатах и принципах работы в рамках Положения представил заместитель Главы города по городскому хозяйству Михаил Иванов. На сессии также были представлены отчеты по каждому округу, демонстрирующие эффективность принятых мер. Так, в Ломоносовском округе за год было выявлено 94 брошенных автомобиля. Благодаря оперативной работе администрации, 62 владельца добровольно убрали свои машины, еще 6 были перемещены на спецстоянку (один уже возвращен владельцу), а по 17 ведется работа по их эвакуации. Кроме того, ведется диалог с собственниками земельных участков для решения проблемы брошенных авто на их территориях.

Всего на территории столицы Поморья было выявлено 331 брошенное транспортное средство, из них:

214 ТС - добровольно перемещены собственником в места, предназначенные для хранения транспортных средств;

20 ТС - перемещены на специальную стоянку для временного хранения департаментом транспорта;

по 45 ТС - пакет документов направлен в департамент транспорта для перемещения на специальную стоянку для временного хранения в соответствии с Положением.

по 52 ТС - в настоящее время продолжается работа в соответствии с Положением.

Отдельно было отмечено, что финансовые средства, выделяемые городскими властями на эвакуацию брошенного транспортного средства на спецстоянку, компенсируются самим владельцем, или по решению суда, или в ходе дальнейшей утилизации транспорта (особенно, если это бесхозное транспортное средство).

"Раньше в городе не существовало эффективного механизма для оперативного решения проблем, связанных с брошенными автомобилями рядом с жилыми домами или образовательными учреждениями. Однако за текущий год ситуация значительно улучшилась. Это видят и сами жители, которые отмечают, как быстро городские власти реагируют на их жалобы по поводу вывоза таких транспортных средств", - сообщила заместитель председателя комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы Елена Ануфриева.

Ксения Корюкина, заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии, отметила: "Город действительно преображается. Мы видим, как владельцы сами проявляют ответственность, а там, где это необходимо, слаженная работа территориальных администраций и профильных департаментов позволяет оперативно эвакуировать брошенные машины. Все действия проводятся строго в рамках закона, и мы успешно применяем сложившуюся правовую практику. Важно, что ГАИ теперь имеет возможность быстро реагировать на такие случаи".

Александр Кузнецов, также заместитель председателя вышеуказанной профильной комиссии, подчеркнул: "Жители города активно помогают нам, сообщая о брошенных автомобилях. Эвакуация таких машин не только делает наши улицы и дворы чище, но и повышает безопасность горожан".

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов резюмировал: "Безопасность и комфорт городской среды – наши приоритеты. Благодаря кропотливой работе депутатов и администрации, в Архангельске появились четкие и законные механизмы для борьбы с брошенными автомобилями. Мы видим позитивные результаты первого года применения этих правил и будем продолжать эту системную работу, чтобы наш город становился еще более чистым и благоустроенным".