Морев провозгласил Архангельск городом, чистым от автохлама

«Архангельск очищаем от автохлама! За полгода с улиц города убрано почти 200 брошенных транспортных средств!» - провозгласил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев и разъяснил, как это делается:

- Это 61% от выявленных машин – битых, разукомплектованных, захламляющих пространство. 

Новый механизм для решения проблемы с брошенными автомобилями мы внедрили в марте текущего года. Начали с мониторинга территорий, запросов в Госавтоинспекцию о собственниках и их уведомлению. А с мая приступили к эвакуации. 

 Что примечательно, более 55% владельцев машин убрали свое имущество самостоятельно. Оставшийся автохлам и транспорт, по которому нет информации о собственниках, эвакуируем принудительно на спецстоянку. 

 В цифрах промежуточный итог такой: выявлено 324 брошенных ТС, убрано с улиц – 197. Больше всего машин зафиксировано в округе Варавино-Фактория – 91 (74 из них убраны) и в Ломоносовском округе – 81 выявлена, 49 из них уже не портят вид улиц. 

 Работу по этому направлению продолжаем: слаженные действия администраций округов, департамента транспорта и Госавтоинспеции позволят сделать город более уютным и безопасным. В канун зимнего сезона это особенно актуально, поскольку автохлам нередко мешает уборке снега.

05 ноябрь 13:33 | : Политика / Экономика

