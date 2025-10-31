Дмитрий Морев контролирует ситуацию с аварией на водоводе

На перекрестке Ломоносова и Вологодской произошла серьезная авария на водоводе 1000 мм. По масштабам она аналогична ситуации трехлетней давности в районе Ломоносова и Карла Либкнехта, когда часть города оставалась без стабильного водоснабжения около пяти дней. Слово градоначальнику областной столицы Дмитрию Мореву;

- Однако сегодня мы проходим эту аварию с минимальными последствиями для горожан. Работы на магистрали большинство жителей даже не заметили. Это – прямой результат завершения строительства кольцевого водовода.

Для ремонта на месте аварии «РВК» уже закончила подготовку. Сегодня начинается укладка 50 метров новой трубы. Прокладка ведется методом горизонтально направленного бурения под проспектом Ломоносова без перекрытия на нем движения.

После замены трубы на улице Вологодской будут временно уложены железобетонные плиты. Асфальтовое покрытие восстановят весной.

После завершения ремонта подача воды будет осуществляться параллельно по двум водоводам диаметром 1000 и 630 мм. Это повысит надежность системы и гарантирует нормативное давление для жителей Привокзального микрорайона и районов за рекой.

Работу коммунальных служб на месте аварии держу на личном контроле.



