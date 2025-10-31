Вверх
РВК-Архангельск меняет главную магистральную линию водоснабжения города в режиме нон-стоп

Специалисты РВК-Архангельск приступили к ремонту магистрального водовода – тысячника: начат демонтаж поврежденного участка на улице Вологодской. Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Для безопасного извлечения трубы под проспектом Ломоносова было принято решение не вскрывать проезжую часть. Вместо этого на пересечении с улицей Вологодской выкопаны две технологические траншеи, через которые поврежденный участок будет аккуратно вырезан и извлечен. Этот метод позволяет сохранить целостность дорожного полотна и сократить время восстановления движения.

«Подготовительный этап завершен. В ночь мы опорожнили магистральный водовод -«тысячник» и полностью перевели водоснабжение города на резервную кольцевую линию диаметром 630 мм, — пояснил начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов. — На слив воды из магистрали потребовалось 12 часов. Сейчас мы можем приступать к демонтажу. Наша задача — завершить его в субботу и сразу начать укладку нового участка трубы».

Такие сложные ремонты стали возможны без длительных отключений воды для сотен тысяч жителей города благодаря реализации инвестиционной программы РВК-Архангельск. До ввода в эксплуатацию нового кольцевого водовода ремонт магистрали тысячного диаметра приводил к остановке водоснабжения практически всего города, включая районы Соломбалы, Маймаксы и Сульфата. Сейчас система работает в резервном режиме, обеспечивая потребителей водой с незначительным снижением давления.

Для поддержания стабильного давления в резервной системе в период проведения работ РВК-Архангельск просит жителей города минимизировать объемы потребления воды для снижения нагрузки на систему водоснабжения. Рекомендуется отложить использование стиральных и посудомоечных машин, по возможности принимать душ вместо ванны, не оставлять воду включенной без необходимости.

Компания приносит извинения за временные неудобства и благодарит горожан за понимание. Все работы ведутся для повышения надежности и качества водоснабжения Архангельска.


12 декабрь 13:00 | : Экономика

