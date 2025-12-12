Из Архангельска в Белгородскую область отправилась новая партия гуманитарной помощи для бойцов СВО

В преддверии Дня Конституции активисты Штаба общественной поддержки Единой России, молодогвардейцы и партийцы присоединились к отправке гуманитарной помощи, инициированной Штабом «Вместе мы сильнее» Губернаторского центра Архангельской области.



Также к сбору и подготовке груза присоединились десятки волонтёров из разных уголков области, включая движения «Север – Родина смелых», «ЗаМир», «Тепло тыла», «Вместе победим», «Феникс Север, Гагарина, 13», благотворительную организацию «Рассвет».

В составе помощи — всё самое необходимое: от продуктов и медикаментов до строительных материалов, маскировочных сетей, окопных свечей и даже колясок. Особые эмоции вложены в личные посылки для наших защитников.

Эта работа — часть нашей постоянной и системной поддержки фронта. Каждая отправка — это вклад в уверенность наших защитников в надёжном тыл.



