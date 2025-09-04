Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы подтвердили свое единство с воюющим Луганском

В День народного единства северяне подтвердили истинный смысл праздника — сплочённость и взаимопомощь!

 Вчера от областного Молодёжного центра в Луганскую Народную Республику отправилась очередная партия гуманитарной помощи для мирных жителей.

 К важной миссии присоединились партийцы, сторонники Единой России и активисты Молодой Гвардии. Было собрано и направлено всё самое необходимое: от продуктов питания и медикаментов до зимней экипировки и транспортных средств.

 Каждая отправленная вещь — это частица тепла и поддержки, символ нашего единства и заботы.

 Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне и внёс свой вклад в это благородное дело. Вместе мы сильнее!


 

05 ноябрь 10:07 | : Политика

Главные новости


Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (57)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20