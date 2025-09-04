Архангелогородцы подтвердили свое единство с воюющим Луганском

В День народного единства северяне подтвердили истинный смысл праздника — сплочённость и взаимопомощь!

Вчера от областного Молодёжного центра в Луганскую Народную Республику отправилась очередная партия гуманитарной помощи для мирных жителей.

К важной миссии присоединились партийцы, сторонники Единой России и активисты Молодой Гвардии. Было собрано и направлено всё самое необходимое: от продуктов питания и медикаментов до зимней экипировки и транспортных средств.

Каждая отправленная вещь — это частица тепла и поддержки, символ нашего единства и заботы.

Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне и внёс свой вклад в это благородное дело. Вместе мы сильнее!



