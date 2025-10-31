Вверх
В Мирном обустроили зону отдыха со спортивной площадкой

Инициатива по преображению дворовой зоны получила активную поддержку горожан в ходе всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства, что позволило включить её в приоритетный перечень нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России. 

 Как отметил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, подрядчик комплексно подошёл к обустройству пространства — уложены тротуары, устроено покрытие из цементобетона, установлены скамейки для отдыха и велопарковка, выполнено озеленение территории. 

 На площадке смонтированы спортивные снаряды и игровое оборудование для детей. Все строительно-монтажные работы на объекте завершены.

 

11 декабрь 12:14 | : Политика

