В Котласе благоустроили участок бульвара по программе "Единой России"

В Котласе завершено благоустройство участка бульвара на проспекте Мира. Жители сами выбрали этот объект для преображения в ходе всероссийского голосования.



На объекте уложено новое тротуарное покрытие, установлены скамейки, выполнено озеленение.

«В настоящее время благоустройство пространства завершено. Ведется приемка выполненных работ», - добавил министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Поташев.

Теперь горожане могут с комфортом прогуливаться по обновленному бульвару. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России».