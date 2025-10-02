Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе благоустроили участок бульвара по программе "Единой России"

В Котласе завершено благоустройство участка бульвара на проспекте Мира. Жители сами выбрали этот объект для преображения в ходе всероссийского голосования.

 На объекте уложено новое тротуарное покрытие, установлены скамейки, выполнено озеленение.

«В настоящее время благоустройство пространства завершено. Ведется приемка выполненных работ», - добавил министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Поташев.

 Теперь горожане могут с комфортом прогуливаться по обновленному бульвару. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России».

02 октябрь 15:28 | : Политика / Экономика

Главные новости


Марков Немировичу-Данченко из Архангельска
Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (39)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20