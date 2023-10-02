В Архангельскую область пришло "Время самбо"

«Единая Россия» к 85-летию самбо провела в Москве II Всероссийский форум «Время самбо».

В этом году по инициативе партии в стране впервые официально отмечают День самбо.

II Всероссийский форум «Время самбо», организаторами которого выступают партпроект «Zа самбо» и профильная спортивная федерация, собрал более тысячи участников из регионов в Международном центре самбо в Лужниках. Это действующие спортсмены и ветераны самбо, тренеры, координаторы партпроекта, делегаты межрегиональных форумов.

Приветствие участникам форума «Единой России» направил Президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что юбилей этого вида спорта – хороший повод вспомнить о многих поколениях выдающихся соотечественников, атлетов, тренеров, организаторов спорта: благодаря заложенным ими замечательным традициям реализуются масштабные, востребованные проекты, нацеленные на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

«Одним из них является День самбо, который ранее проводился по инициативе и при поддержке самих спортсменов и энтузиастов. Убеждён – широкое празднование этого события будет способствовать популяризации данного единоборства, вовлечению в его орбиту людей разного возраста, молодёжи, гармоничному воспитанию подрастающего поколения», – зачитал текст обращения помощник Президента, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

Секретарь Генсовета «Единой России», председатель общественного совета партпроекта «Zа самбо» Андрей Турчак сообщил, что более тысячи секций самбо открыто по всей стране по партпроекту «Единой России», в них занимаются свыше 100 тысяч человек. Более 2 тысяч школ и 130 вузов оборудованы спортзалами для занятий.

«В проекте «Самбо - в школу!» участвует 2,7 тысяч учебных заведений и порядка 700 тысяч детей. Только в текущем году в стране прошло более 200 значимых официальных спортивных соревнований по самбо. Впервые дан старт «Школьной лиге самбо», - отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» на протяжении многих лет развивает инфраструктуру для занятий спортом в целом по стране.

«Мы строим ФОКи, спортивные площадки, ремонтируем и оборудуем спортивные залы. Наша общая задача – сделать самбо доступным каждому. Чтобы в каждом городе, в каждом населённом пункте, в самом маленьком и удалённом, был свой спортивный зал и была открыта своя секция самбо», - сказал он.

Андрей Турчак предложил закрепить принцип доступности секций самбо в региональных программах развития этого вида спорта. По его словам, важно при этом обеспечить доступность таких секций прежде всего для многодетных, малообеспеченных семей и для семей участников специальной военной операции.

«Многие наши прославленные самбисты, не задумываясь, откликнулись на призыв Родины, пошли добровольцами на фронт и принимают сейчас участие в специальной военной операции. Это настоящие бойцы, чьё мужество и героизм были отмечены государственными наградами», - сказал он.

Также Андрей Турчак объявил минуту молчания в память о спортсменах и тренерах, погибших в ходе спецоперации.

Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» открыли десятки секций самбо в новых регионах, все они оснащаются инвентарём, для них готовятся тренеры.

«МГЕР в следующем году планирует к запуску 10 залов самбо в самых отдалённых местах: Северодонецке, Лисичанске, Энергодаре, Ждановке, Шахтерске. Идея этого спорта — не нападение, а активная защита и оборона. Самбо — спорт про силу, про уверенность, про здоровый образ жизни и патриотизм», — сказал он на пленарном заседании форума.

На площадке форума Всероссийская федерация самбо учредила Знамя самбо, Клятву самбиста и его Кодекс. Также прошла церемония гашения марки к 85-летию самбо.

«Из представленных на форуме успешных практик, хотелось бы отметить опыт Орловской области, где сделан акцент на развитие этого вида спорта в сельской местности. Секции самбо появились во всех муниципалитетах региона, проводится региональный турнир для сельских самбистов.

Такой подход необходимо использовать и в Архангельской области. Особенно в отдалённых муниципалитетах, где нет ни одной секции спортивных единоборств. Каждый ребёнок Поморья должен иметь возможность совершенствовать свое физическое развитие и получать необходимые навыки самообороны», - рассказал министр спорта Архангельской области Алексей Аксенов.

На площадке Штаба «Единой России» Архангельской области прошли показательные выступления участников клуба самбо и дзюдо «Богатырь», наблюдателями которых стали юные курсанты Архангельское РО ВПЦ «ВЫМПЕЛ». Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов вручил благодарности активистам, которые вносят большой личный вклад в развитие этого вида спорта.



