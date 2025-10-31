Вверх
Архангельской области повысили уровень секретности

И так-то у нас до этого были космодром (Плесецк) и Центр атомного кораблестроения (Северодвинск), куда не облеченному особыми допусками человеку путь был заказан. А уж теперь…

Вводится запрет на осуществление на территории Архангельской области фотографирования, проведение видео- или киносъемки применения и (или) последствий применения беспилотных летательных аппаратов, мест их нахождения (падения), а также применения и (или) последствий применения средств (систем) противодействия БПЛА, в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, мест расположения, временной дислокации, организации несения службы подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительных органов, а также мест дислокации объектов военной инфраструктуры, сооружений систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и иных критически важных объектов.

Помимо этого…

запрещено публиковать в интернете любую информацию об использовании на территории Архангельской области и других субъектов Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов, включая сведения, позволяющие:

- идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полета;

- определить место атаки и факт поражения объектов, характер нанесенного ущерба, последствия применения средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы;

- раскрыть зоны расположения, временной дислокации, организации несения службы подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительных органов, а также мест дислокации объектов военной инфраструктуры, сооружений систем связи, охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов, иных критически важных объектов.

И, заметьте, все это без особых норм снабжения, которые, впрочем, в условиях капитализма теряют всякий смысл. 

25 ноябрь 14:43 | : Политика

