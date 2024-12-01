"Единая Россия" создала военный маркетплейс. В Котласе очень довольны

Также партия и ЦБСТ реализуют проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей.

У военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий непосредственно в зоне СВО. Российские производители компонентов смогут поставлять свою продукцию по запросу подразделений Армии России, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

«Мы сделали «военный маркетплейс» совместно с банком ПСБ, в нём достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и «положить в корзину» необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть всё, что необходимо — как для конструктора, чтобы собрать аппарат. Сегодня мы запускаем систему после тестов. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются при этом, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс», - сказал он.

Проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) даст возможность в короткие сроки осуществлять полноценный ремонт, модернизацию новых военных разработок.

Во флагманский ТЭЧ в ЛНР доставили центр «гибкого» производства беспилотных авиационных систем, оборудование для двух новых мастерских и передовые изделия отечественных разработчиков.

«Это не только рабочие места и монтажное оборудование, но и инструменты для производства печатных плат, паяльные станции и многое другое. Ребята, которые здесь работают, могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи», — сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Напомним, «Единая Россия» с фондом «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем. Он объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством БПЛА, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

На XXII Съезде партии Центр беспилотных систем и технологий представил более 50 флагманских разработок своих резидентов. В их числе: дроны «Скворец», FPV-дрон «Овод», камикадзе самолётного типа «Привет-82МК2», система противодействия FPV-дронам «Титан», система дальней связи «Тень», бесколлекторные электродвигатели «Уфимец», ПАК «Грань», средство перехвата видеосигнала «Зеркальце», ПАК «Площадь», система мониторинга и пеленгации средств связи «Калинка», лазерный излучатель «Слепыш».

«Теперь у наших военных есть свой "интернет-магазин" для покупки запчастей к беспилотникам прямо на передовой! "Единая Россия" создала "военный маркетплейс", где можно быстро заказать всё необходимое. Это поможет ремонтировать технику и делать новые разработки прямо на месте. А ещё, в зоне СВО появились новые мастерские, где можно собирать и чинить беспилотники. На съезде партии показали, какие классные беспилотники делают наши производители. Это очень круто и поможет нашим бойцам», — отметил секретарь Котласского городского местного отделения партии «Единой России» Андрей Кучин.