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Северодвинские студенты САФУ создали уникальный универсальный станок

Команда студентов во главе с молодым учёным Владимиром Клачковым из северодвинского филиала САФУ разработала и запатентовала уникальный станок для развития промышленности. Подробности от издания «Регион 29»:

- Изобретение обеспечивает центровку деталей с исключительной точностью — до тысячных долей миллиметра. Это открывает широкие перспективы применения станка в различных отраслях промышленности, где требуется безупречная надёжность и прецизионная сборка.

Станок, предназначенный для изготовления шарообразных изделий, может применяться в создании сложных оптических приборов, робототехнических систем, медицинской техники, а также в судо- и автомобилестроении.

Разработка уже привлекла внимание крупных производителей. Помимо практического применения, изобретение станет ценным учебным пособиемдля будущих инженеров и программистов. Оно позволит им получить практические навыки в робототехнике, программировании, электротехнике и машиностроении.

 

11 апрель 11:05 | : Будни

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