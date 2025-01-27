Северодвинские студенты САФУ создали уникальный универсальный станок

Команда студентов во главе с молодым учёным Владимиром Клачковым из северодвинского филиала САФУ разработала и запатентовала уникальный станок для развития промышленности. Подробности от издания «Регион 29»:

- Изобретение обеспечивает центровку деталей с исключительной точностью — до тысячных долей миллиметра. Это открывает широкие перспективы применения станка в различных отраслях промышленности, где требуется безупречная надёжность и прецизионная сборка.

Станок, предназначенный для изготовления шарообразных изделий, может применяться в создании сложных оптических приборов, робототехнических систем, медицинской техники, а также в судо- и автомобилестроении.

Разработка уже привлекла внимание крупных производителей. Помимо практического применения, изобретение станет ценным учебным пособиемдля будущих инженеров и программистов. Оно позволит им получить практические навыки в робототехнике, программировании, электротехнике и машиностроении.