Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На Соловецком архипелаге планируют построить спортивный комплекс

Проектирование объекта стартовало и должно завершиться весной предстоящего года.

 Как сообщил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, для размещения спорткомплекса планируется возвести здание габаритами 18 на 36 метров. Помимо самого спортивного зала, в нём будут размещены раздевалки, душевые, санузлы и помещения для тренеров.

 «Новый спортзал позволит детям и взрослым заниматься спортом в любое время года, независимо от погоды. Помимо школьных уроков физкультуры, зал будет открыт для тренировок и занятий. Помещения будут учитывать потребности маломобильных групп населения», — отметил министр.

 Проект нового спортобъекта, проходящего в рамках Народной программы Единой России, учитывает удалённость островной территории и короткий навигационный период, во время которого необходимо будет завезти стройматериалы. ФОК планируется построить недалеко от Соловецкой средней школы имени Соловецких юнг ВМФ.

 

 

20 ноябрь 12:59 | : Политика / Экономика

Главные новости


Нам 20 лет
Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (275)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20