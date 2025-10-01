На Соловецком архипелаге планируют построить спортивный комплекс

Проектирование объекта стартовало и должно завершиться весной предстоящего года.

Как сообщил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, для размещения спорткомплекса планируется возвести здание габаритами 18 на 36 метров. Помимо самого спортивного зала, в нём будут размещены раздевалки, душевые, санузлы и помещения для тренеров.

«Новый спортзал позволит детям и взрослым заниматься спортом в любое время года, независимо от погоды. Помимо школьных уроков физкультуры, зал будет открыт для тренировок и занятий. Помещения будут учитывать потребности маломобильных групп населения», — отметил министр.

Проект нового спортобъекта, проходящего в рамках Народной программы Единой России, учитывает удалённость островной территории и короткий навигационный период, во время которого необходимо будет завезти стройматериалы. ФОК планируется построить недалеко от Соловецкой средней школы имени Соловецких юнг ВМФ.