Народный фронт доложил президенту о прорыве в области искусственного интеллекта

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на международной конференции AI Journey 2025 “Путешествие в мир искусственного интеллекта” доложил Президенту РФ Владимиру Путину о результатах внедрения технологии искусственного интеллекта на базе ГигаЧата Сбера в работу с обращениями граждан на Прямую линию. 

 “В прошлом году ГигаЧат выполнял очень важную функцию: транскрибировал видео и аудиообращения граждан. Мы использовали возможности ИИ для обработки и анализа вопросов. Рассчитываем, что уже в этом году, сразу как пройдёт Прямая линия, все ведомства получат свои обращения и моментально начнут с ними работать”, – доложил президенту Михаил Кузнецов.

 С 2019 года Народный фронт обрабатывает вопросы с Прямой линии с Президентом России. А с 2023 года президентское движение стало частью объединённой редакции программы “Итоги года с Владимиром Путиным”. Представители НФ принимают звонки, систематизируют ключевые проблемы, связываются с заявителями, стараются оперативно решить вопросы россиян, анализируют удовлетворенность граждан решением проблем по обращениям.  

 В прошлом году благодаря применению ИИ перевод обращений в текстовый формат велся в режиме онлайн, хотя раньше это занимало около трёх месяцев.

 “По инициативе Народного фронта в этом году помогать разбирать запросы россиян вновь будет ИИ. Сбер разработал первую в стране мультиагентную систему на основе ГигаЧата. Теперь мы знаем ответственных по каждому обращению с точностью более 90%. Этот показатель, как у человека, только со скоростью в тысячу раз быстрее. На анализ и точную маршрутизацию ответственному органу уйдет около 10 секунд. Это решение разгрузит от рутинных операций более 3 тысяч чиновников и сократит время ожидания помощи для граждан. Второе достижение – приоритизация обращений, то есть в этом году мы сможем приоритизировать просьбы людей, требующие немедленного решения”, – рассказал Михаил Кузнецов.

 Так, самыми приоритетными станут обращения, касающиеся семей и ветеранов СВО, вопросы острой социальной несправедливости в отношении инвалидов, многодетных, сирот и иных социально незащищённых категорий граждан. Также ИИ будет выделять и обращения, которые повторяются из года в год. 

 “В рамках предстоящей в конце года Прямой линии снова будем применять ГигаЧат, языковую модель Сбера, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан”, – отметил президент России Владимир Путин.

В 2024 году на Прямую линию Президента России поступило 23454 обращения от жителей Архангельской области. Из них 5493 вопроса уже решены. Остальные обращение - не только жалобы и просьбы о помощи, но и пожелания, поздравления президенту, повторяющиеся вопросы, напутствия лидеру страны и обращения от детей.


20 ноябрь 11:49 | : Политика

