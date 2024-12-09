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Кто последний к терапевту? Опрос Народного фронта

По результатам обращений на Прямую линию Народный фронт выявил основные проблемы прохождения диспансеризации россиян и доложил о них Президенту. Мы рассказывали об этом здесь.

Однако осталось ещё немало вопросов: насколько трудно получить нужные лекарства, есть ли очереди в поликлиниках, что с наличием терапевтов или узких специалистов и т. п.

Об этом и других темах региональной медицины – новый опрос Народного фронта.

Переходите по ссылке (2nf.ru/GqVZF) и расскажите о своём опыте и качестве получения медицинской помощи до 31 марта. .

04 март 12:28 | : Политика

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