Команда единороссов от Архангельской области работает в Москве

В составе делегации — представители Регионального исполкома, Штаба общественной поддержки, Молодой Гвардии, Секретари и Исполнительные секретари местных отделений.


  Рабочую программу открыла встреча с руководителем Центрального исполнительного комитета Партии Александром Сидякиным..

 Партийцы рассказали о ключевых направлениях работы Единой России в Поморье — от реализации значимых партпроектов до всесторонней поддержки участников СВО и их семей, а также поделились своими наработками и получили ценные рекомендации от федерального руководства.

 Программа визита рассчитана на несколько дней и обещает быть крайне насыщенной. Следите за новостями и не пропустите ключевые итоги!



17 ноябрь 09:46 | : Политика

