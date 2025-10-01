Команда единороссов от Архангельской области работает в Москве

В составе делегации — представители Регионального исполкома, Штаба общественной поддержки, Молодой Гвардии, Секретари и Исполнительные секретари местных отделений.



Рабочую программу открыла встреча с руководителем Центрального исполнительного комитета Партии Александром Сидякиным..



Партийцы рассказали о ключевых направлениях работы Единой России в Поморье — от реализации значимых партпроектов до всесторонней поддержки участников СВО и их семей, а также поделились своими наработками и получили ценные рекомендации от федерального руководства.



Программа визита рассчитана на несколько дней и обещает быть крайне насыщенной. Следите за новостями и не пропустите ключевые итоги!







