Афанасьевская средняя школа получила первый капремонт за всю свою историю

Для жителей села Вознесенское Верхнетоемского округа это долгожданное событие — здание Афанасьевской средней школы впервые с момента постройки полностью обновлено.

На ремонт помещений и здания школы направлено 61,7 млн рублей, ещё 9,5 млн рублей — на новое оборудование, цифровые технологии и учебные материалы. Школа стала современной, комфортной и отвечает всем требованиям сегодняшнего дня.

Работы выполнены по президентскому проекту «Молодёжь и дети» и Народной программе Единой России. В 2025 году капитально будут отремонтированы и обновлены 24 школы, 13 из них уже готовы. Ещё одну школу обновляем за счёт средств областного бюджета и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».