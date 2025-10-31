Вверх
В Вельске проводится комплексная модернизация водоснабжения

В Вельске выполнены основные работы по капремонту водопровода. Проект длиной 3,3 км реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». 

«В настоящее время все основные работы на объекте выполнены, – сообщил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев. – Техническая готовность – в 99%. Специалистам остается провести промывку и опрессовку нового водопровода, предполагается, что эта работа будет завершена уже в первой половине ноября».

Важно отметить, что текущий капремонт – это лишь первый шаг в комплексной модернизации водоснабжения Вельска. Город готовится к реализации второго этапа, рассчитанного на два года, который включает масштабную реконструкцию водопроводных очистных сооружений, прокладку магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, а также монтаж канализационной насосной станции.

 

29 октябрь 16:54 | : Политика / Экономика

