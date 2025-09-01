Вверх
В Архангельске прошла лекция о ценности исторической памяти

В Архангельске, в рамках четвертого военно-патриотического фестиваля «Герои с вечно русским сердцем», прошла уникальная публичная лекция. Мероприятие организовано на базе Филиала Российского общества «Знание» и также реализуется в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память». 

 Своими знаниями и анализом исторических событий поделился известный военный историк, член научного совета РВИО и Музея Победы Артем Драбкин. 

 Эта лекция объединила ветеранов СВО, преподавателей и студентов САФУ, а также педагогов образовательных организаций Архангельска и области, создавая пространство для глубокого погружения в историю и сохранения памяти о подвигах наших предков.


