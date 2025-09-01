Дмитрий Морев: Погода в доме должна быть теплой

В сегодняшней планерке приняли участие руководители территориальных округов, муниципальных предприятий и коммунальных организаций. В ходе разбора полетов глава Архангельска Дмитрий Морев дал ряд поручений.

Так, из округа Варавино-Фактория продолжают поступать обращения по низким параметрам теплоснабжения по отдельным адресам. Сегодня ТГК-2 повысит давление теплоносителя на выходе с ТЭЦ с 8 до 10 кг, чтобы исправить ситуацию.

- В рамках контракта на ямочный ремонт департаменту транспорта необходимо рассмотреть возможность включения круга Обводный - Выучейского. Состояние проезжей части здесь вызывает серьезные затруднения для движения, - отметил Дмитрий Морев.

На сегодняшний день контракт на ямочный ремонт исполнен на половину объема: работы выполнены на ул. Дачной, ул. Адмирала Кузнецова, в выходные устранено повреждение на заезде на Северодвинский мост.

Также МДУ поручено усилить работу по уборке опавшей листвы, которая скапливается у бордюрного камня на проезжей части и покрывает тротуары.