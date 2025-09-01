Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: Погода в доме должна быть теплой

В сегодняшней планерке приняли участие руководители территориальных округов, муниципальных предприятий и коммунальных организаций. В ходе разбора полетов  глава Архангельска Дмитрий Морев дал ряд поручений.

 Так, из округа Варавино-Фактория продолжают поступать обращения по низким параметрам теплоснабжения по отдельным адресам. Сегодня ТГК-2 повысит давление теплоносителя на выходе с ТЭЦ с 8 до 10 кг, чтобы исправить ситуацию.

 - В рамках контракта на ямочный ремонт департаменту транспорта необходимо рассмотреть возможность включения круга Обводный - Выучейского. Состояние проезжей части здесь вызывает серьезные затруднения для движения, - отметил Дмитрий Морев.

 На сегодняшний день контракт на ямочный ремонт исполнен на половину объема: работы выполнены на ул. Дачной, ул. Адмирала Кузнецова, в выходные устранено повреждение на заезде на Северодвинский мост.

 Также МДУ поручено усилить работу по уборке опавшей листвы, которая скапливается у бордюрного камня на проезжей части и покрывает тротуары.

20 октябрь 16:06 | : Политика

Главные новости


Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин и балык

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (262)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20