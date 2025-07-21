Вверх
Дмитрий Морев повелел избавить город от ям

Слово градоначальнику столицы Поморья:

- На городской планерке поручил департаменту транспорта провести осенний ямочный ремонт. 

 
Большой объем работы по устранению ям литым асфальтом мы выполнили в мае, но за летний период проявились дефекты на других участках. Уже на этой неделе сотрудники департамента проведут мониторинг дорог с учетом обращений жителей. 

 В первую очередь в список ямочного ремонта включим участок набережной Северной Двины, который принял на себя нагрузку из-за перекрытия на пр. Троицком. Ул. Адмирала Кузнецова, Дачную, пр. Ленинградский также не оставим без внимания.


