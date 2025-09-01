Вверх
Дороги Архангельска переводятся на зимний режим

Через 5 дней содержание дорог переводится на зимний режим. Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев заехал на базу МДУ, чтобы оценить степень готовности. Предлагаем вашему вниманию  его рассказ: 

 - Техника Мезенского дорожного управления теперь размещается на Талажском шоссе. Это удобная площадка с точки зрения логистики и оперативности выпуска техники. 

 Планируется, что в штатном режиме будет задействовано 50-60 единиц снегоуборочной техники. Это трактора, КДМ, фронтальные погрузчики и другие необходимые зимой машины. В периоды снегопадов на улицы выйдут дополнительные самосвалы и другие машины общей численностью до 100 единиц. 

 Важный вопрос для любой организации – кадровое обеспечение. На старте перехода к зимнему содержанию штат водителей и механиков укомплектован полностью. Мастера участков закреплены за каждым округом города: их задача – определять приоритеты при распределении техники и дорожных рабочих, а также контролировать выполнение задач. 

 На базе уже создан запас противогололедного материала – 3500 тонн технической соли для обработки проезжей части. Контракт на поставку песка для посыпки тротуаров заключен, поставка запланирована с базы речпорта. 

 Для обратной связи с горожанами продолжит работу круглосуточная диспетчерская служба МДУ. Постоянный контроль обеспечит департамент транспорта. 

 Из дополнительных поручений МДУ – взаимодействие с нашим муниципальным учреждением «Чистый город», который обеспечивает содержание ряда пешеходных территорий.


15 октябрь 16:46 | : Политика / Экономика

