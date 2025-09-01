Дороги Архангельска переводятся на зимний режим

Через 5 дней содержание дорог переводится на зимний режим. Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев заехал на базу МДУ, чтобы оценить степень готовности. Предлагаем вашему вниманию его рассказ:

- Техника Мезенского дорожного управления теперь размещается на Талажском шоссе. Это удобная площадка с точки зрения логистики и оперативности выпуска техники.

Планируется, что в штатном режиме будет задействовано 50-60 единиц снегоуборочной техники. Это трактора, КДМ, фронтальные погрузчики и другие необходимые зимой машины. В периоды снегопадов на улицы выйдут дополнительные самосвалы и другие машины общей численностью до 100 единиц.

Важный вопрос для любой организации – кадровое обеспечение. На старте перехода к зимнему содержанию штат водителей и механиков укомплектован полностью. Мастера участков закреплены за каждым округом города: их задача – определять приоритеты при распределении техники и дорожных рабочих, а также контролировать выполнение задач.

На базе уже создан запас противогололедного материала – 3500 тонн технической соли для обработки проезжей части. Контракт на поставку песка для посыпки тротуаров заключен, поставка запланирована с базы речпорта.

Для обратной связи с горожанами продолжит работу круглосуточная диспетчерская служба МДУ. Постоянный контроль обеспечит департамент транспорта.

Из дополнительных поручений МДУ – взаимодействие с нашим муниципальным учреждением «Чистый город», который обеспечивает содержание ряда пешеходных территорий.



