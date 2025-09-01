Вверх
Архангелогородка Елена Малишава объединяет коллег для помощи фронту

Елена Малишава работает помощником руководителя УФНС России по Архангельской области и НАО. С 2022 года она объединяет коллег для помощи участникам СВО и мирному населению новых регионов.

Своим примером Елена подтверждает: УФНС – это не только цифры и отчёты, но и люди с большим сердцем, готовые объединиться и прийти на помощь землякам.

В сборах помощи участвуют все подразделения управления, Молодёжный совет ведомства и даже детсадовцы. За 3,5 года они отправили в зону СВО свыше трёх тонн помощи, а ещё собрали более 7 миллионов рублей на закупку дорогостоящей техники для бойцов.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Юрий Шалауров вручил Елене нагрудный знак “Всё для Победы!”. Эта история – ещё раз подтверждает, что даже в сложной работе всегда есть место для добра и милосердия. 

