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Игорь Арсентьев: Пусть на ваших лицах всегда будут улыбки

- Уважаемые северодвинцы!

Примите самые тёплые поздравления с Днём Весны и Труда!

 И пусть весна в этом году немного задерживается, сегодня на площади Победы во время традиционного первомайского концерта на ваших лицах были улыбки, а значит непогода нам не помеха! Уверен, что после присвоения городу почётного звания «Город трудовой доблести», Первомай будет таким же любимым, как День города и День Военно-Морского Флота.

 Искренняя признательность всем ветеранам труда, всем, кто продолжает трудиться на благо и процветание нашего города сегодня. Мир, труд, май!

Глава Северодвинска Игорь Арсентьев

01 май 13:10 | : Будни

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