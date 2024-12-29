В школах Архангельска заговорили на китайском

Если ваш школьник теперь начинает утро со слова «ни хао»* - это он не матерится… китайский язык сегодня в тренде.

Первой «восточной ласточкой» стала школа № 35. Здесь с 15 января в рамках внеурочной деятельности преподают китайский для учеников 4-8 классов.

С 1 февраля иероглифы появятся и на досках гимназии № 3. А в 2025-2026 учебном году в гимназиях № 6, 21, 25 и в школе № 7.

В 2024 году в САФУ провели первый набор студентов, которые станут учителями китайского языка. В декабре на встрече с директорами архангельских школ решили: первокурсники уже этой весной придут на практику в образовательные учреждения города, где дали старт изучению китайского.

- Архангельск активно развивает международное сотрудничество с Китаем. Мы заключили соглашения о намерениях с городами Юйлинь и Далянь. Нужно смотреть в будущее: для успешного прогресса бизнес-коммуникаций и культурных обменов нам потребуются специалисты со знанием китайского языка, истории и традиций Китая. Ознакомительный курс за школьной партой – это хороший старт для дальнейшего обучения и карьеры, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев

С сентября в САФУ начали обучение 100 студентов из Китая. И юные китаисты Архангельска совсем скоро смогут пообщаться с носителями языка: гимназии № 3, 21, 25 и школа № 35 планируют принять участие в университетском Дне китайской культуры.

* 你好 (ни хао) - приветствие на китайском языке. Буквально переводится «ты хорошо».



