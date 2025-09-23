Вверх
По Народной программе "Единой России" в Няндоме обновлен парка "Стрелка"

Что было сделано:
 • обновлены пешеходные дорожки;
 • создан деревянный экомаршрут;
 • установлены новые скамейки и арт-объекты;
 • оборудована современная детская игровая зона.

 Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что благодаря победе во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды удалось привлечь федеральные средства на благоустройство парка.

 Кроме того, еще один проект Няндомы победил в конкурсе Минстроя РФ — теперь в городе реставрируют квартал деревянной малоэтажной застройки в стиле модерн и создадут музейный квартал.

23 сентябрь 11:19 | : Политика / Экономика

