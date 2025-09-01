Вверх
Дмитрий Морев дал отмашку строительству водопровода на Бревеннике

Строительству нового водопровода на острове Бревенник быть! – воскликнул градоначальник Архангельска и пояснил, что сим выполняет перед местными жителями обещанное.

- Это позволит решить проблему с солёной водой на острове. 

Мы хорошо подготовились к реализации: разработали проект, актуализировали смету и прошли госэкспертизу, согласовали точку подключения на материковой части. 

 Сейчас муниципальное предприятие «Водоочистка» определяется с подрядчиком, который выполнит строительство дюкера под руслом реки - от водонапорной станции 3-го подъема «Маймакса» до резервуара чистой воды в поселке 23 лесозавода на острове. Будет использован метод горизонтально-направленного бурения. 

 Стоимость строительства – 47 млн рублей. Выполнение – за счет средств инвестиционной программы МУП «Водоочистка». 

 В августе вместе с руководством «Водоочистки» мы посетили очистную станцию на Бревеннике, обсудили и предстоящее строительство, и создание резервных запасов. 

 Чистая вода – важнейшая составляющая качества жизни. Поэтому мы нашли финансирование и будем держать на особом контроле строительство водовода на остров, где проживает почти 4 тысячи человек.


29 сентябрь 14:06 | : Политика / Экономика

