Дмитрий Морев дал отмашку строительству водопровода на Бревеннике

Строительству нового водопровода на острове Бревенник быть! – воскликнул градоначальник Архангельска и пояснил, что сим выполняет перед местными жителями обещанное.

- Это позволит решить проблему с солёной водой на острове.

Мы хорошо подготовились к реализации: разработали проект, актуализировали смету и прошли госэкспертизу, согласовали точку подключения на материковой части.

Сейчас муниципальное предприятие «Водоочистка» определяется с подрядчиком, который выполнит строительство дюкера под руслом реки - от водонапорной станции 3-го подъема «Маймакса» до резервуара чистой воды в поселке 23 лесозавода на острове. Будет использован метод горизонтально-направленного бурения.

Стоимость строительства – 47 млн рублей. Выполнение – за счет средств инвестиционной программы МУП «Водоочистка».

В августе вместе с руководством «Водоочистки» мы посетили очистную станцию на Бревеннике, обсудили и предстоящее строительство, и создание резервных запасов.

Чистая вода – важнейшая составляющая качества жизни. Поэтому мы нашли финансирование и будем держать на особом контроле строительство водовода на остров, где проживает почти 4 тысячи человек.



