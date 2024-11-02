Дмитрий Морев принял новую насосную станцию

Глава Архангельска дал оценку работе МУПа «Водоочистка»:

- На водоочистных сооружениях поселка Цигломень смонтирована новая насосная станция. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, чтобы до конца года ввести ее в эксплуатацию.



Муниципальное предприятие «Водоочистка» в этом году выполнило большой комплекс работ для улучшения качества водоснабжения жителей Цигломени.



На участке водопроводно-канализационного хозяйства проложено 220 м водовода диаметром 200 мм. При прокладке под дорожным полотном использовался метод горизонтально направленного бурения. Старый водопровод находился в технически неудовлетворительном состоянии, последние годы аварийность на участке была высокой. Новый выполнен из современных материалов.



Установлен железобетонный колодец по ул. Пустошного с рассекающей задвижкой на квартальный водопровод диаметром 150 мм, а дополнительно проложены трубы с запорной арматурой.



Свою производственную программу МУП «Водоочистка» выполняет исключительно собственными силами, подрядные организации не привлекаются. Поэтому нет проблем со сроками и качеством, что еще раз подтверждает: курс на усиление муниципальных предприятий и учреждений выбран правильно.