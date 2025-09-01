Депутаты проинспектировали Ломоносовский округ Архангельска

Депутаты Архангельской городской Думы Чанчиков Сергей и Шананина Ольга в рабочей поездке проверили, как был выполнен недавний ремонт дворовых территорий и ключевых подъездов к социальным объектам в Ломоносовском округе города Архангельска, а также другие социальные объекты. Целью выездного мероприятия стал мониторинг качества выполняемых работ, а также оценка готовности объектов к вводу в эксплуатацию.

В ходе поездки народные избранники посетили: подъезд к школе № 9, проезд к поликлинике УВД на Новгородском проспекте, проезд вдоль дома по ул. Смольный буян, 21, баскетбольная и детская площадки на ул. Тимме, 2.

«Подъезд к школе № 9 — это не просто вопрос комфорта, это, в первую очередь, безопасность наших детей. До ремонта здесь была грунтовка и всего несколько парковочных мест. Теперь же родителям не надо задумываться, где оставить машину, встречая своих детей из школы. В День знаний родители подвозили детей уже по комфортной дороге», — комментирует Ольга Шананина.

Сергей Чанчиков: «Преображение двора на ул. Тимме, 2 — это отличный пример того, как надо работать с городским пространством. Мы не просто заменили старые качели на новые. Мы создали полноценную среду для отдыха и развития разных возрастов: для малышей — безопасная и яркая площадка, для подростков и молодежи — современное баскетбольное поле. Теперь у детей есть альтернатива гаджетам, а у семьи — возможность провести время вместе на свежем воздухе. Это прямой вклад в здоровье наших детей и сплочение соседей. Все эти работы сделаны благодаря администрации Ломоносовского округа города Архангельска».

Проезд вдоль дома по улице Смольный Буян, 21, включен в план ремонтных работ на этот год. Подрядчик будет определён до 30 сентября. Общий объем благоустройства составит порядка 490 кв. метров. Депутаты зафиксировали его текущее состояние: ямы и очень поврежденное