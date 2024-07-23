Александр Фролов проследил за ремонтом архангельских дворов

В ходе рабочей поездки депутат областного Собрания Александр Фролов проверил как идет ремонт дворовых и межквартальных проездов в округах Майская горка и Ломоносовском. В поездке приняли участие депутаты Архангельской городской Думы Ольга Шананина, Елена Ануфриева, Сергей Чанчиков и главы администраций округов Алексей Ганущенко и Андрей Попов.

На Стрелковой, 4 депутатов встречала активист Надежда Титова. Дом этот особый – здесь живут люди с ограничением здоровья по зрению. Ремонт проезда у торца здания – насущная необходимость.

- У нас здесь теплотрасса ТГК-2 проходит, были аварии, асфальт снимали, разрывали, все размыло, не пройти, не проехать. Спасибо Александру Михайловичу, мы с ним встречались, он пообещал и сделал, - говорит Надежда Титова.

По просьбе жителей подрядчик также заделает несколько выбоин на проезде вдоль дома.

- Мы не разделяем наши объекты на более или менее важные. Но это дом – на особом контроле. Поэтому решение задачи по благоустройству данного двора у нас всегда было в приоритете. И мы добились выделения денег из городского бюджета для выполнения ремонта. Работы планируется завершить до 10 сентября, - отметил депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

А на ул. П. Усова, 7 и 9 ремонт уже завершен. Проезд между домами и далее к школе №36 получил новое покрытие. Но для пешеходов нужен и тротуар.

- Здесь большой микрорайон, дети идут в школу со стороны ул. П. Усова. Поэтому необходим не только проезд, который успешно отремонтировали в этом году, но и тротуар, с ограждением. Берем эту задачу в работу, - рассказала депутат Архангельской городской Думы Ольга Шананина.

Следующий объект – проезд у дома на ул. Стрелковая, 26. Здесь ремонт делает АО «Агсум». По словам представителя подрядной организации Руслана Карелина все уже подготовлено для укладки нового верхнего слоя асфальтобетона. У местных жителей аналогичная просьба – дополнительно заделать ряд повреждений. А председатель КИЗ «Западный» на ул. Стрелковая, 24 к.1 Владимир Коновалов обратил внимание на необходимость ремонта тротуара. Александр Фролов отметил, что сделать пешеходную дорожку необходимо, вопрос будет решен.

Готовится одеться в новый асфальт и проезд у домов на ул. Галушина, 19 и 19 к.1. Работы идут по графику и под контролем городских депутатов.

- Этот проезд был в печальном состоянии, зимой колейность составляла почти полметра. Движение очень интенсивное, подъезд к детсаду, заезд во дворы. Поэтому мы настаивали, чтобы этот проезд вошел в программу ремонтов и будет сделан в этом году. Думаю, жители микрорайона будут довольны, - говорит депутат Архангельской городской Думы Елена Ануфриева.

Довольны и жители домов на ул. Галушина, 9 и 11. Заезд во двор с улицы Галушина здесь фактически отсутствовал – огромная яма была постоянно заполнена водой, а зимой образовывалась наледь, делая дорогу непроезжей. Жители на встречах с депутатами неоднократно озвучивали эту проблему. #КомандаФролова добилась ее решения. Работы выполнены в полном объеме, восстановлены и колодцы ливневой канализации.

- Я считаю, что сделано неплохо, проблема, которая была очень острой для жителей всего квартала, решена. В целом в этом году нам удалось в нашем округе включить в план ремонта 12 объектов. Мы видим, что сейчас работы уже близятся к завершению. Благоприятная погода позволяет подрядчикам закончить ремонты. Сейчас мы уже составляем список адресов для включения в программу следующего года. Он формируется на основании обращений жителей, пожелания которых мы обязательно учитываем, - подчеркнул депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.