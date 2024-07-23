Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Фролов проследил за ремонтом архангельских дворов

В ходе рабочей поездки депутат областного Собрания Александр Фролов проверил как идет ремонт дворовых и межквартальных проездов в округах Майская горка и Ломоносовском. В поездке приняли участие депутаты Архангельской городской Думы Ольга Шананина, Елена Ануфриева, Сергей Чанчиков и главы администраций округов Алексей Ганущенко и Андрей Попов.

 На Стрелковой, 4 депутатов встречала активист Надежда Титова. Дом этот особый – здесь живут люди с ограничением здоровья по зрению. Ремонт проезда у торца здания – насущная необходимость.

 - У нас здесь теплотрасса ТГК-2 проходит, были аварии, асфальт снимали, разрывали, все размыло, не пройти, не проехать. Спасибо Александру Михайловичу, мы с ним встречались, он пообещал и сделал, - говорит Надежда Титова.

 По просьбе жителей подрядчик также заделает несколько выбоин на проезде вдоль дома. 

 - Мы не разделяем наши объекты на более или менее важные. Но это дом – на особом контроле. Поэтому решение задачи по благоустройству данного двора у нас всегда было в приоритете. И мы добились выделения денег из городского бюджета для выполнения ремонта. Работы планируется завершить до 10 сентября, - отметил депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

 А на ул. П. Усова, 7 и 9 ремонт уже завершен. Проезд между домами и далее к школе №36 получил новое покрытие. Но для пешеходов нужен и тротуар.

 - Здесь большой микрорайон, дети идут в школу со стороны ул. П. Усова. Поэтому необходим не только проезд, который успешно отремонтировали в этом году, но и тротуар, с ограждением. Берем эту задачу в работу, - рассказала депутат Архангельской городской Думы Ольга Шананина.

 Следующий объект – проезд у дома на ул. Стрелковая, 26. Здесь ремонт делает АО «Агсум». По словам представителя подрядной организации Руслана Карелина все уже подготовлено для укладки нового верхнего слоя асфальтобетона. У местных жителей аналогичная просьба – дополнительно заделать ряд повреждений. А председатель КИЗ «Западный» на ул. Стрелковая, 24 к.1 Владимир Коновалов обратил внимание на необходимость ремонта тротуара. Александр Фролов отметил, что сделать пешеходную дорожку необходимо, вопрос будет решен.

 Готовится одеться в новый асфальт и проезд у домов на ул. Галушина, 19 и 19 к.1. Работы идут по графику и под контролем городских депутатов.

 - Этот проезд был в печальном состоянии, зимой колейность составляла почти полметра. Движение очень интенсивное, подъезд к детсаду, заезд во дворы. Поэтому мы настаивали, чтобы этот проезд вошел в программу ремонтов и будет сделан в этом году. Думаю, жители микрорайона будут довольны, - говорит депутат Архангельской городской Думы Елена Ануфриева.

 Довольны и жители домов на ул. Галушина, 9 и 11. Заезд во двор с улицы Галушина здесь фактически отсутствовал – огромная яма была постоянно заполнена водой, а зимой образовывалась наледь, делая дорогу непроезжей. Жители на встречах с депутатами неоднократно озвучивали эту проблему. #КомандаФролова добилась ее решения. Работы выполнены в полном объеме, восстановлены и колодцы ливневой канализации.

 - Я считаю, что сделано неплохо, проблема, которая была очень острой для жителей всего квартала, решена. В целом в этом году нам удалось в нашем округе включить в план ремонта 12 объектов. Мы видим, что сейчас работы уже близятся к завершению. Благоприятная погода позволяет подрядчикам закончить ремонты. Сейчас мы уже составляем список адресов для включения в программу следующего года. Он формируется на основании обращений жителей, пожелания которых мы обязательно учитываем, - подчеркнул депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.

  

30 август 14:04 | : Политика

Главные новости


Из Холмогорского уезда в Царское село
Под знаком триколора. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (336)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20